Томинский ГОК получил международные сертификаты соответствия

Томинский горно-обогатительный комбинат (АО «Томинский ГОК», Челябинская область, входит в Группу «Русская медная компания») успешно прошел сертификационный аудит системы управления на соответствие требованиям двух международных стандартов: ISO 14001:2015 — «Система экологического менеджмента» и ISO 45001:2018 «Система менеджмента безопасности здоровья и охраны труда». По результатам аудита комбинат получил два международных сертификата соответствия.

Сертификаты под швейцарской аккредитацией SAS выпущены органом по сертификации SGS. Срок действия документа — 3 года. В течение этого периода комбинат будет проходить ежегодный инспекционный контроль.

Комментирует вице-президент по экологической и промышленной безопасности АО «РМК» Наталия Гончар:

— Результаты аудита подтвердили соответствие разработанной и внедренной нановом предприятии системы менеджмента высоким требованиям международных стандартов. Руководство этими стандартами позволит обеспечить дополнительный контроль за промышленной и экологической безопасностью производства, а также оценивать эффективность принимаемых мер для дальнейшего совершенствования.

Сертификационному аудиту предшествовала подготовительная работа. В течение года специалисты Томинского ГОК вместе с консультантами в несколько этапов разработали всю необходимую документацию, провели обучение персонала требованиям стандартов, а также обучили внутренних аудиторов.

Комментирует технический директор АО «Томинский ГОК» Рашит Маннанов:

— Внедрение интегрированной системы менеджмента позволит нам повысить эффективность использования ресурсов, а такжеобеспечить экологическую безопасность производстваи комфортные условия труда для работников.

Томинский ГОК стал седьмым предприятием Группы РМК, которое получило сертификат соответствия системы менеджмента международным стандартам. Ранее аналогичные сертификаты получили Новгородский металлургический завод, Кыштымский медеэлектролитный завод, Михеевский ГОК, заводы «Уралгидромедь» и «Карабашмедь», а также горно-обогатительное предприятие «ОРМЕТ».

Комментирует управляющий по Уральскому региону АО «СЖС Восток Лимитед» (российского подразделения сертификационного органа SGS) Антон Гузеев:

— Наши аудиторы отмечают высокую вовлеченность сотрудников предприятий Группы РМК в решение задач внедрения международных стандартов управления. За пять лет сотрудничества мы убедились в том, что основные приоритеты компании — экология, промышленная безопасность и охрана труда. Особенно радостно, что каждый год предприятия РМК совершенствуются и получают все более высокие оценкиаудиторов SGS.

СПРАВКА КП

АО «Томинский ГОК» — высокотехнологичное предприятие по добыче и обогащению медной руды Томинского месторождения в Челябинской области. Проект строительства Томинского ГОКа включен в «Стратегию развития цветной металлургии России на 2014-2020 годы и на перспективу до 2030 года».

Русская медная компания (АО «РМК») входит в тройку крупнейших производителей меди России. Основана в 2004 году. Производственные активы РМК находятся в Челябинской, Свердловской, Оренбургской, Новгородской областях, в Хабаровском крае, а также в Республике Казахстан. В состав Группы РМК входят восемь горнодобывающих предприятий, гидрометаллургический комбинат, три металлургических завода и торговая компания. Они осуществляют полный цикл производства — от добычи и обогащения руды до выпуска и реализации готовой продукции. РМК выпускает медный концентрат, медные катоды и медную катанку, а также цинковый концентрат, аффинированное золото и серебро. Производственные мощности РМК позволяют выпускать 220 тыс. тонн медных катодов и 235 тыс. тонн медной катанки в год. На предприятиях Группы РМК работает около 11,5 тысяч человек. Ежегодно на реализацию социальных проектов РМК направляет порядка 1 млрд рублей.