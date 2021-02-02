В Венгрию поедем со своим чесноком: ватерполистки южнуоральского клуба «Динамо-Уралочка» сразятся в Кубке Европейских чемпионов

Руководители клуба "Динамо-Уралочка" в эфире радио "Комсомольская правда". Фото: Валентина ВАГАНОВА

Турниры по водному поло, «замороженные» из-за пандемии, снова набирают обороты. Ватерпольным командам разрешили проводить международные встречи. Златоустовская «Динамо-Уралочка», идущая в лидерах чемпионата российской Суперлиги, на днях сыграет свой первый матч в Кубке Европейских чемпионов. Турнир стартует 4 февраля в столице Венгрии Будапеште. Это первый раунд состязаний, где 20 лучших европейских команд разделены на четыре группы, из которых в следующий раунд выходят по две команды.

«Уралочки» по итогам жеребьевки попали в Группу «А». Девчатам из Златоуста предстоит сыграть с многократным обладателем Кубка Европейских чемпионов итальянским «Орризонте», французским клубом «Лилль», испанским «Сант-Андреу» и хозяйками – ватерполистками UVSE (Будапешт).

А накануне турнира главный тренер «Динамо-Уралочка», Заслуженный тренер России Михаил Накоряков и директор клуба Святослав Накоряков стали гостями эфира радио «Комсомольская правда» - Челябинск (95,3 FM). Отметим, что медиагруппа «Комсомольская правда» выступила информационным спонсором команды и будет подробно освещать выступление златоустовской команды в Кубке Европейских чемпионов.

"Комсомолка" выступит информационным спонсором команды на Кубке Европейских чемпионов.

ПОХОДЫ С ШАШЛЫКАМИ

А наш разговор начался с поздравлений – в прошлом году клуб отметил 35-летний юбилей. Михаил Накоряков рассказал, что на праздновании собрались многие ветераны «Уралочки» - чемпионы и обладатели Кубка СССР, победители первенств и чемпионатов мира, Европы, России, призеры Кубков Европейских чемпионов. «Уралочка» – самый именитый клуб Южного Урала.

— Узнали своих воспитанниц на праздновании юбилея – вопрос нашей ведущей программы «Овертайм» Алины Покровской Михаилу Накорякову?

— Конечно, я всех узнал. Главное, чтобы они меня узнали, — улыбается Накоряков. – Я очень рад, что все собрались, поздравились.

От юбилейных тем перешли к сегодняшним реалиям. В частности, к санитарным ограничениям, к тому, как команда жила и тренировалась в период пандемии.

Михаил Накоряков рассказал, что главным лекарством в команде был чеснок с его огорода.

— У нас прекрасный медицинский штаб. Специалисты следили за тем, чтобы девчата правильно питались, получали нужные витамины. А я всех подсадил на свой чеснок. Каждый день, в небольших количествах. Плюс каждую пятницу – после завершения недельного тренировочного цикла, мы всей командой отправлялись в поход – либо в сторону Таганая, или на озера. Отдыхали, жарили шашлыки. Заряжались положительными эмоциями. Отдыхать тоже нужно уметь, — отметил Михаил Накоряков.

На домашнем туре Суперлиги "Динамо-Уралочка" выиграло все три матча. Фото ВК "Динамо-Уралочка".

Главный тренер рассказал, что в команде никто не заболел «короной». Только три девчонки перенесли COVID-19 в легкой форме. Но произошло это не в Златоусте, а на сборах национальной команды. Когда российская сборная «сидела на карантине». Одна девушка переболела, подхватив инфекцию в Челябинске…

В «ПУЗЫРЕ»

Кстати, такой же карантин ждет «Динамо-Уралочку» и на предстоящем турнире в Будапеште. По словам Станислава Накорякова команда будет жить на изолированном этаже в гостинице – по одному человеку в номере. Такой принцип некоторые сейчас называют «пузырем». Маршруты передвижения ограничены: гостиница, автобус, раздевалка, бассейн. И так по кругу. Никаких экскурсий, походов по магазинам.

— Два года назад мы были на турнире в Будапеште. Очень красивый город. Много исторических мест. Наших девчат тогда парни из российской сборной возили по городу. Сейчас такого не будет, — вспоминает Михаил Накоряков.

Сейчас график очень жесткий. Две игры в день! Утром и вечером. За два дня — четыре матча. Такого «плотного» турнира в истории еще не было. Одно слова — пандемия. К слову, все матчи турнира будут проходить без зрителей.

Не простым будет и перелет в столицу Венгрии. На автобусе до Уфы, оттуда самолетом — до Москвы. Далее — Стамбул и только потом Будапешт. Руководители клуба считают, что поездка займет не менее 12-14 часов.

— Сейчас и в Европе и в мире вообще сложно с перелетами. Опять же из-за санитарных ограничений. Поэтому такой вариант доставки для нас более-менее приемлемый, — говорит Станислав Накоряков.

Что касается акклиматизации, то обычно разница во времени (четыре часа) начинает чувствоваться на второй-третий день. Но к этому времени «уралочки» уже завершат турнир и полетят обратно на родину.

"Динамо-Уралочка" занимает лидирующие позиции в российской Суперлиги. Фото ВК "Динамо-Уралочка".

ОБОЙДЕТСЯ БЕЗ ОТРАВЛЕНИЙ

Кстати, в эфире руководители клуба вспомнили недавний эпизод с массовым отравлением игроков национальных команд на предолимпийском турнире в том же Будапеште. Выяснилось, что все произошло из-за пищевых отравлений. Тогда многие пострадали, и это отразилось на результатах.

— Надеюсь, что такого сейчас не повторится. Международная федерация водны[ видов спорта приняла меры, и, думаю, что подобных эксцессов больше не будет. Возьмем с собой нашего чесночка. Главное, чтобы в аэропорту Стамбула его не конфисковали (смеется). Хорошо, что такие турниры возобновились. Мы этого ждали целый год. Перед каждым матчем – тренерские установки, в частности, кого из ключевых игроков команды-соперника нужно попытаться «выключить» из игры, какую тактику выбрать. И главное – не забыть то, чему учились на тренировках. Все команды примерно одного уровня. Все прекрасно готовы и также как мы соскучились по международным турнирам. Проходных матчей точно не будет, — подчеркнул Михаил Накоряков.

Кстати, на недавнем домашнем туре чемпионата женской Суперлиги, который прошел в Златоусте, ватерполистки «Динамо-Уралочки» выиграл все три матча.

СПРАВКА «КП»

График тренировок «уралочек»: первая тренировка в 7.30 (спортивный зал, 1,5 часа занятия в бассейне), вторая тренировка – 17.00 (спортивный зал, 2 часа занятия в бассейне). Воскресенье – выходной. Михаил Накоряков отмечает, что главный восстановительный элемент в команде – русская баня и спортивный массаж.

КСТАТИ

За ходом турнира Кубка Европейских чемпионов можно следить на сайте медиагруппы «Комсомольская правда-Челябинск». Соревнования в столице Венгрии пройдут с 4 по 7 февраля.

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