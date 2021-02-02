Что делают с выброшенными новогодними елками в Челябинске

После переработки елки продолжат служить людям Фото: Сергей СОТНИКОВ

Вы когда-нибудь задумывались о будущем новогодней елочки, которая стояла в квартире на праздниках, а потом оказалась ненужной? Вот выставили ее на мусорку, а что потом? Как оказалось, в Челябинске новогодние красавицы будут дарить тепло и после праздников, причем в прямом смысле этого слова, поскольку их перерабатывают и делают экологичные... евродрова. «Комсомолка» побывала на полигоне ТБО в Полетаево и своими глазами увидела, как это происходит.

Сюда привозят выброшенные елки и складывают рядом с целой системой переработки. Работник полигона бросает деревцо на ленту, и оно начинает проходить все этапы преобразования в брикеты.

Эту елку в таком виде мы больше не увидим Фото: Сергей СОТНИКОВ

— Процесс переработки елок можно разделить на несколько этапов: измельчение дерева, сепарация, повторное измельчение, когда получаем мелкую фракцию, а затем смешение и прессование, — рассказала пресс-секретарь полигона ТБО Мария Шведова. — Процесс запущен в экспериментальном режиме, потому что мы еще вносим корректировки в производственный процесс и в состав конечного продукта.

Пока сложно сказать, сколько дров получается, например, из одной елки, да и для получения топливных брикетов, приходится использовать не только хвойные деревья. На конечном этапе их смешивают с березовыми опилками. Такие евродрова подходят для отопления как производственных помещений, так и домов.

Так выглядят елки, пройдя измельчение Фото: Сергей СОТНИКОВ

Произведенные на полигоне брикеты уже пускали на отопление цеха по переработке пластиковой бутылки. Евродрова долго горят, а также наносят минимальный вред окружающей среде — это их преимущество перед тем же древесным углем.

— Когда елки закончатся, мы будем использовать другие древесные отходы: мебель, балки, просто дерево, пеньки всякие, — добавила Мария Шведова. — Елки — это такая акция, чтобы показать, что дерево можно утилизировать экологично.

Готовые брикеты распределяют по мешкам Фото: Сергей СОТНИКОВ

Если вдруг вы еще не выбросили новогоднюю елку, то у вас есть шанс утилизировать ее таким способом. Для этого не бросайте ее в мусорный контейнер, а оставьте рядом, и тогда за ней приедет машина. В январе автомобили практически каждый день ездили по кварталам и забирали деревья, сейчас — реже.

Замминистра экологии Челябинской области Виталий Безруков отмечает, что выброшенные в контейнер елки потом попадают на свалку, а транспортировать ее из завалов и переработать уже гораздо сложнее.

— Это логичное завершение новогодней истории, — рассказал Виталий Безруков. — Нужно правильно утилизировать елки, чтобы они не попадали на свалку, иначе они начинают гнить, возникают риски пожаров и прочее. Их нужно утилизировать отдельно, поэтому мы разработали экологичный вариант.

Такая система действует далеко не во всех городах страны, а в Челябинской области деревья утилизируют в двух кластерах: челябинском и карабашском, куда относятся Троицк, Еманжелинск, Коркино, Копейск, Миасс и Златоуст.

Помимо этого, на полигоне сортируют пластик, металл и текстиль. Экологи стремятся к максимальному снижению захоронения отходов, чтобы половина мусора шла на переработку. В 2019 году в Челябинске перерабатывалось лишь 10 % отходов, но сейчас эти цифры подросли. Есть отходы, которые нельзя переработать, но их можно утилизировать путем сжигания или обезвреживания.

На полигоне также перерабатывают одежду. Они превращаются в гору пуха Фото: Сергей СОТНИКОВ

В одном ангаре с елками, например, перерабатывают разную одежду, преимущественно пуховки. Гора курток выглядит впечатляюще.

Вид на ангар, где вовсю идет переработка Фото: Сергей СОТНИКОВ

Кстати, в челябинском зоопарке рассказали, почему отказываются от елок. Оказалось, что игры с хвойными могут быть небезопасными для животных.

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