Южноуральская компания презентует «Умный домофон» собственного производства

Компания «Интерсвязь» выходит на новый уровень отечественного и международного рынков телекоммуникационных услуг. На этой неделе челябинские специалисты официально представят широкой общественности новую модель «Умного домофона». Устройство полностью спроектировано и создано с нуля: от корпуса до программного обеспечения. Презентация состоится 4 февраля в Москве на съезде представителей телеком-сферы.

Разработка панели длилась больше года. Перед специалистами стояла задача: перенять и развить плюсы других существующих на рынке устройств, и избавиться от их минусов и недочетов.

В качестве «основы» разработан цельнометаллический корпус с высоким классом защиты. Он должен защитить домофон от вандалов. Панель специально подготовили для распространения во всех уголках страны, даже на дальнем севере, она выдерживает суровые климатические условия и работает без сбоев в температурном режиме от -50 до +60 градусов.

Одними из самых востребованных функций «Умных домофонов» и главными его особенностями являются видеозвонки и видеонаблюдение. Поэтому реализации этих сервисов в панели собственного производства разработчики уделили отдельное внимание. В систему вмонтирована широкоугольная камера со встроенным детектором движения и режимом ночной съемки в высоком качестве.

Также новая модель домофона полностью совместима со всеми известными функциями мобильного приложения компании «Интерсвязь».

- На рынок «Умных домофонов» компания «Интерсвязь» впервые зашла более двух с половиной лет назад. С тех пор наши специалисты успели поработать, пожалуй, со всеми существующими видами программного обеспечения и «железа», накопили достаточный уровень знаний и компетенций. Разработка собственного продукта стала логическим следующим шагом в развитии. С учетом полученного опыта мы создаем действительно универсальный продукт и ставим амбициозные цели по его распространению. Главная: оборудовать каждый подъезд в стране нашими устройствами, — рассказывает председатель совета директоров компании «Интерсвязь» Леонид Вахрамеев.

Уже сейчас южноуральские «Умные домофоны» имеют широкую географию распространения. В пределах страны они установлены на подъездах в Амурской, Московской областях, а также в городах: Иваново, Сургуте, Рыбинске. Устройства компании «Интерсвязь» долгое время успешно работают в Казахстане в городе Байконуре. А в конце 2020 года они появились и в белорусской столице — Минске.

Отметим, что всего в многоквартирных и частных домах, силами компании «Интерсвязь», установлено более 10 тысяч «Умных домофонов», из них 6 тысяч только за 2020 год. Приложение «Интерсвязь. Умный город» установлено более чем на 1,7 млн устройств.

Новости компаний.