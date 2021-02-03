После инцидента с солдатом-срочником, потерявшим зрение в части под Челябинском, никого не наказали

Никита Стороженко прибыл в Челябинск 9 декабря Фото: из архива героя публикации

История срочника, потерявшего зрение в части под Челябинском, получила продолжение. В декабре прошлого года Никита Стороженко получил ожоги глаз при разгрузке огнетушителей, один из которых разгерметизировался. Правозащитник Алексей Табалов рассказал, что военная прокуратура провела проверку и нашла нарушения после инцидента, однако наказывать никого не стала.

— Военная прокуратура вроде бы нарушения нашла, но никого не наказала, лишь только вынесла предостережения, — сообщил Алексей Табалов в своем телеграм-канале. — И госпиталь рапортует о «полном выздоровлении», хотя на самом деле до него там далеко. Вопрос выплаты компенсации решается командованием воинской части. Интересно, что нарешают?

Табалов также добавил, что сегодня общался с мамой Никиты. Она рассказала, что парень две недели лежит в госпитале, но никто его не лечит, а глаза все еще не видят. При этом всю вину хотят переложить на военкомат, который якобы не должен был призывать Никиту в армию, ведь сейчас у него «всплыло» плоскостопие и другие болячки.

Напомним, ЧП произошло в декабре 2020 года в воинской части, расположенной в ЧВВАКУШе. 20-летний солдат-срочник Никита Стороженко получил ожоги глаз, когда вместе с сослуживцами разгружал 100-килограммовые огнетушители для самолетов. В какой-то момент один из баллонов разгерметизировался, молодого человека залило пеной с ног до головы. Сам Никита родился в поселке Шахты под Ростовом-на-Дону. После армии он хотел устроиться в МЧС.

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