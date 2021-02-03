Как выбрать смартфон для пожилых родителей: советы экспертов

Пожилые люди нуждаются во внимании близких. Особенно это сказалось в условиях пандемии и самоизоляции: ведь бабушкам и дедушкам хотелось не только услышать, но и увидеть своих детей и внуков. И если кнопочными телефонами наше взрослое поколение худо-бедно пользоваться научилось, настало время познакомить их со смартфонами. Как выбрать гаджет, который подойдет бабушкам и дедушкам? Узнаем у экспертов МТС, на какие параметры в таком выборе обращать внимание в первую очередь.

А ЗАЧЕМ ВООБЩЕ БАБУШКЕ СМАРТФОН?

Надеемся, у вас не возникло этого вопроса. Но если он все же появился, объясним на пальцах. Совершать видеозвонки, записаться к врачу через сайт Госуслуг, оплатить квартплату через приложения без очередей, заказать продукты на дом. Бабушки и дедушки, как ни крути, оказываются заложниками современных реалий, где без гаджета под рукой просто не обойтись.

КАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ «БАБУШКОФОН»?

Прежде чем приступить к обзору моделей, назовем главные характеристики, которыми должен обладать смартфон для пожилого человека.

1. Понятный интерфейс и простота использования. Пожилым людям нужен простой в эксплуатации и интуитивно понятный смартфон с возможностью быстро блокировать и разблокировать экран.

2. Большой дисплей, чтобы можно было настроить шрифт покрупнее, а зрение не уставало при чтении букв. Важно учесть и яркость экрана: она не должна быть ослепляющей,

3. Мощная батарея, чтобы снизить частоту зарядки. Еще лучше, когда на экране всплывает напоминающая надпись при снижении заряда аккумулятора менее 20%.

4. Наличие мощного динамика, чтобы пожилой человек всегда слышал звонок и мог без труда общаться по громкой связи.

5. Качественная камера. Бабушки и дедушки тоже хотят фотографировать. Важно, чтобы даже при дрожании руки камера хорошо «схватывала» картинку.

6. Прочный корпус. У пожилого человека смартфон может выпасть из рук. И такое бывает нередко. Нужен гаджет, изготовленный из прочных материалов, а еще лучше — влаго- и пыленепроницаемый.

СРЕДНИЙ ЦЕНОВОЙ СЕГМЕНТ, УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

Допустим, бабушке и дедушке смартфон нужен, в основном, чтобы по видеосвязи разговаривать с родственниками. Здесь подойдет самый простой с большим экраном и емкой батареей.

Присмотритесь к Galaxy A21s, OPPO A53 или Realme C3. Модели из пластикового корпуса имеют практически одинаковый вес, экран с диагональю 6,5 дюйма, устойчивый к царапинам, и аккумулятор мощностью 5000 мАч с возможностью быстрой зарядки, который несколько дней способен продержаться без «подкормки». Объем оперативной памяти в 4 ГБ и встроенная память до 64 ГБ позволят установить на смартфон все необходимые приложения и мессенджеры.

Еще более бюджетные варианты — Galaxy A01, Nokia 1.3 или Honor 7S. Большой экран будет удобен в использовании, а достаточно скромной памяти хватит для того, чтобы принять несколько фотографий из мессенджеров. В этих смартфонах простой и понятный интерфейс без лишних функций.

ДЛЯ БОЛЕЕ ПРОДВИНУТЫХ БАБУШЕК И ДЕДУШЕК

Если возрастной родственник интересуется новыми технологиями и готов активно пользоваться мессенджерами, соцсетями и приложениями, можно присмотреть более дорогую и современную модель смартфона. Например, приглядеться к Honor 10X Lite. 48-мегапиксельная камера, батарея на 5000 мАч и экран с диагональю 6,67 дюймов — при своей ценовой доступности этот девайс может похвастаться отличными характеристиками. Бюджетный родственник Xiaomi — POCO X3 — тоже отличается большим экраном и емкой батареей с функцией супербыстрой зарядки. А еще у него отличная камера — снимать собственный урожай и делиться фоточками в соцсетях будет только в радость!

ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ТРЕНДАМИ

Если ваши родители уже прекрасно освоили гаджеты и осведомлены новинками на рынке смартфонов, порадовать их можно добротным и не теряющим свою популярность SamsungGalaxy S10 Plus. Его 16-мегапиксельную основную камеру и 12-мегапиксельную телекамеру с оптической стабилизацией и автофокусировкой год назад эксперты признали, как лучшими из предложенных на рынке. Еще этот гаджет защищен от попадания воды — его можно спокойно использовать и в ливень, и в снегопад.

А КАК ЖЕ «ЯБЛОКОФОН»?

Если вы всей семьей являетесь поклонниками iPhone, то логично обеспечить таким же гаджетом бабушек и дедушек. Относительно доступный iPhone с достаточно большим экраном — это модель XR. Также популярностью среди взрослого населения пользуется AppleiPhone SE 2020, но эксперты советуют контролировать уровень его зарядки. Кстати, для семейного круга можно использовать одно хранилище iCloud в режиме «Семейного доступа» на всех, подключив 200 ГБ или 2 ТБ памяти.

ГЛАВНОЕ: НАСТРОИТЬ ПОД ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Недостаточно просто купить смартфон бабушке или дедушке. Важно еще настроить для удобного использования пожилым родственником. Например, в смартфонах Huawei, Honor и Samsung есть опция «Простой режим», которая увеличивает шрифт и иконки. Если таковой нет, можно воспользоваться стандартными настройками Android и увеличить масштаб изображения, размер шрифта и время автоотключения экрана.

Максимально увеличьте громкость звонка, настройте вибрацию при звонке. Отрегулируйте контрастность и яркость экрана.

Отключите все ненужные уведомления, а лишние приложения сложите в одну папку, чтобы она не «маячила» на главном экране, и пожилой человек не нажал ничего лишнего.

Все полезные и нужные приложения поместите на рабочий стол и научите вашего родственника ими пользоваться. Пусть оплатит сотовую связь через приложение банка, передаст показания счетчиков или проложит маршрут до поликлиники. В конце концов нарисуйте понятные шпаргалки по использованию нужных и часто используемых опций.

Главное, не нервничать, объясняя возможности использования гаджета. Наши пожилые родители, бабушки и дедушки, быстро осваивают технику. А еще помните: несколько лет назад именно они учили вас держать ложку и совершать первые шаги.

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