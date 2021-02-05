Точки роста: что увидел полпред президента в Челябинской области

Полпреду Владимиру Якушеву продемонстрировали новый инфекционный центр в Малой Сосновке. Фото: gubernator74.ru

Два дня в Челябинской области работал полномочный представитель президента России в УрФО Владимир Якушев. Он увидел и оценил региональные «точки роста»: в здравоохранении и экономике, охране окружающей среды и безопасности жизни южноуральцев.

МНОГОЗАДАЧНОСТЬ НОВОГО МЕДЦЕНТРА

Первым пунктом поездки полпреда стал областной инфекционный центр в пригороде Челябинска. В Малой Сосновке, на территории инфекционной больницы, сейчас строится три корпуса — в дополнение к одиннадцати действующим. Инфекционный центр, возведенный ударными темпами за 74 дня, с 12 ноября прошлого года принимает пациентов. Он открылся как нельзя вовремя: регион переживал вторую волну пандемии коронавирусной инфекции.

Проект современного медицинского центра, оснащенного самым лучшим оборудованием, — инициатива губернатора Алексея Текслера, который курировал стройку от первой сваи лично. Не раз сам был на стройплощадке, провел несчетное количество совещаний с минздрвом, строителями. И развитие инфекционного центра — это тоже инициатива губернатора. Деньги на большое строительство первой и второй очереди — областного бюджета.

Вместе с тремя дополнительными корпусами коечная мощность центра в режиме повышенной готовности — это 600 мест. Операционная, реанимационные палаты, планировочное разделение на «красную» и «зеленую» зоны, лаборатория, пищеблок — здесь есть все элементы для эффективной работы врачей и условия для выздоровления пациентов. У каждой палаты есть свой выход на улицу, через предбокс. Таким образом, не допускается пересечения потоков больных. К каждой койке проведен медицинский газ. Здания будут оснащены системами оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, системой контроля и управления доступом.

Стройка завершится в апреле. Медицинский центр станет многозадачным лечебно-профилактическим учреждением.

— Для Челябинской агломерации мы фактически формируем большой инфекционный центр. Он сможет оказывать, если понадобится, медицинские услуги и по другим направлениям (хирургия, терапия), мы будем эффективно перенаправлять и управлять коечным фондом для любых задач, которые сегодня стоят перед здравоохранением региона, — сказал губернатор Алексей Текслер.

Полпред подчеркнул, что строящиеся объекты медицины и должны быть такими — быстровозводимыми, комфортными для пациентов и врачей, оснащенными сложным оборудованием. И работать на решение всех возникающих задач в здравоохранении.

Второй пункт поездки - предприятия индустриального парка "Станкомаш". Здесь работает пять тысяч человек. Фото: gubernator74.ru

ГОРЯЧИЕ ЦЕХА ИНДУСТРИАЛЬНОГО ПАРКА

Следующая точка рабочей программы — площадка индустриального парка «Станкомаш» в Челябинске. Сегодня «Станкомаш» — это 11 производств, 11 резидентов, более пяти тысяч высокотехнологичных рабочих мест. В феврале ИП исполнится шесть лет. «Станкомаш» — один из первых индустриальных парков в нашей стране. В реестре федерального Минпромторга он зарегистрирован под номером пять.

По программам импортозамещения действующие на «Станкомаше» предприятия выпускают продукцию нефтегазового и машиностроительного производства с использованием современных технологий, в том числе ориентированных на сбережение экологии.

Полпред Владимир Якушев и губернатор Алексей Текслер побывали в цехах АО «Конар», ООО «Современные кузнечные технологии» и АО «Транснефть Нефтяные Насосы».

— По закону резидентам индустриального парка положены льготы по налогу на прибыль. Тем не менее 2,5 млрд рублей налогов уже платится за счет роста предприятиями индустриального парка, и это очень важно. Мы будем развивать площадку «Станкомаша», как и реализовывать потенциал других наших индустриальных парков, — сказал губернатор.

НЕ КОПТИТЬ НЕБО

В Челябинске произошло очень важное для горожан событие: в резиденции губернатора в присутствии полпреда Владимира Якушева подписано экологическое соглашение между губернатором Алексеем Текслером и гендиректором компании «Фортум» Александром Чуваевым.

Компания взяла на себя обязательства отказаться в 2022 — 23 гг. от использования на ТЭЦ-2 в Челябинске бурого угля, содержащего зольность и серу в высокой концентрации. ТЭЦ перейдет на природный газ. Только одна ТЭЦ «Фортума» работала на твердом топливе.

В следующем году, как подчеркнул губернатор, использование угля прекратится полностью. Объемы выбросов станции сократятся на 20%, или на 2,1 тыс. тонн.

В нашей области по требованиям регионального экологического стандарта заключено 27 природоохранных соглашений с предприятиями, которые оказывают негативное воздействие на окружающую среду. Не каждый регион, отметил полпред, может похвастаться таким документальным сводом дополнительных экологических требований.

Спорткомплекс в Озерске "Высота" откроется к концу года. Фото: gubernator74.ru

«ВЫСОТА» ОЗЕРСКА

В среду, 3 февраля, полпред и губернатор работали в Озерске. Они побывали на стройплощадке арены с искусственным льдом — спортивный комплекс строит Росатом. Второй пункт поездки — возводимая Ледовая академия «Высота». Она строится в рамках государственно-частного партнерства при участии Группы ЧТПЗ. В появлении важного для города атомщиков объекта участвует областной бюджет: на проект направлено 200 млн рублей.

Летом прошлого года во время визита в Озерск губернатор посещал стройплощадку спорткомплекса «Высота». Было там чистое поле: горе-подрядчик не справился с обязательствами, контракт с ним разорвали, и на объект зашел новый исполнитель. Сейчас здание готово на 60%.

— К концу года, у меня нет никаких сомнений, наши озерские ребятишки будут кататься на льду. С учетом того, что Росатом возводит свою ледовую арену с искусственным льдом, в Озерске будет два ледовых объекта (сейчас ни одного). Это удачный пример социально ориентированного взаимодействия бизнеса и предприятия, — сказал Алексей Текслер.

Побывали полпред и губернатор на реконструированной насосно-фильтровальной станции, которая обеспечит качественной питьевой водой 71 тыс. горожан. Мощности модернизировали сначала за счет средств областного бюджета и «Росатома». В прошлом году объект вошел в федеральную программу «Чистая страна» нацпроекта «Экология». Цена вопроса — 485 млн руб.

НОВЫЙ ИНФЕКЦИОННЫЙ ГОСПИТАЛЬ

В Инстаграме губернатор подвел итоги рабочей поездки в Озерск: «Хорошее движение по двум спортивным объектам — ледовой арене «Высота» и ФОКу, который строит ПО «Маяк». Строительство на активной стадии.

В этом году завершим работы по модернизации насосно-фильтровальной станции по программе «Чистая вода». Город будет с чистой водой, которая не пахнет.

С ФМБА договорились о строительстве в этом году в Озерске инфекционного госпиталя. На 60 коек, с отделением реанимации и современным оборудованием. Это нужно, чтобы вернуть другие отделения больницы в плановую медицину».

Минувшим летом губернатор объехал Озерск на велосипеде и составил личную картину городских проблем. Нужен качественный рывок по благоустройству и городской среде. Программу развития власти будут готовить вместе с Росатомом.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев:

Если подвести итог моей поездки за два дня, то моя оценка — региональные власти достаточно активны, креативны, я бы так сказал, очень много уделяется внимания работе с бизнесом, совместным и очень важным для граждан социальным проектам. Огромная работа проведена по экологическому направлению. Считаю, что в Челябинской области общий тренд на работу очень правильный.

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