Красавчик из Челябинска сыграл роль в криминальном телесериале «След» на Пятом канале

Из Челябинска молодой человек переехал в Москву. Фото: из архива Максма Кобзова

29-летний челябинец Максим Кобзов, переехавший в прошлом году в Москву по приглашению музыкального продюсера группы «Ласковый май», сыграл роль в популярном российском криминальном сериале «След» на Пятом канале. В серии «Сердце манекена» он предстал в образе бывшего бойфренда девушки, парня которой жестоко убили в студии бутафории.

С Сергеем Пиорро (на фото справа) челябинец сразу нашел общий язык. Фото: из личного архива Максима Кобзова

— Впечатления от съемок в сериале «След» самые приятные, — рассказал КП-Челябинск шоумен, ведущий, певец Максим Кобзов. — Люблю работать с профессионалами. Актеров даже немного побаивался что ли. Но прямо во время включения камеры перед съемкой все волнение пропало. Сергей Пиорро меня расположил с первых секунд. Познакомились, перекинулись шутками. Все было очень комфортно. Интересно было посмотреть, как это делается изнутри.

Для Максима Кобзова это был первый опыт сотрудничества с федеральным каналом. Но до этого снимался в главных ролях в мюзикле и короткометражном фильме. Говорит, что профессия актера интересная, и весной он появится еще в одном сериале. На этот раз на канале ТВ3.

На съемках было очень холодно, и ребят отогревали фуфайками и дружескими шутками. Фото: из личного архива Максима Кобзова

— Хочу попробовать серьезную роль в большом кино, — признается молодой человек.

Эпизоды с челябинцем снимали 17 и 19 сентября. В первый съемочный день процесс занял не более часа. Максим Кобзов ожидал, что скажут «Давайте немного по другому» или «Не верю». Но этого не произошло.

В Москву челябинец переехал год назад. Участник различных вокальных конкурсов, в том числе крупных телевизионных проектов «Новая звезда» и «Битва хоров», превосходно спел на последнем известную всем «Седую ночь» и продюсер «Ласкового мая» предложил Максиму Кобзову контракт.

— Второй день, когда съемки проходили в мастерской, был тяжелее, все длилось 14 часов, — продолжает Максим Кобзов. — Было холодно, но команда нас согревала. Сразу после съемок кадра несли пледы, фуфайки, а еще мы много шутили. Люблю знакомиться с новыми с людьми, поэтому смена пролетела, и все были в хорошем настроении.

Максим прекрасно поет, и в 2021 году намерен выпустить свой альбом. Фото: из архива Максима Кобзова

Максим Кобзов переехал в Москву, но сейчас развивается в столице со своей командой без помощи продюсеров. Одно из направлений — музыка. В планах — выпуск в 2021 году собственного альбома, над записью которого молодой человек активно работает.

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