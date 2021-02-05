Где в Челябинской области бесплатно сдать тест на коронавирус 6 и 7 февраля

Тестирование поможет проверить, не является ли человек бессимптомным носителем инфекции. Фото: Ангелина ЗАКИРОВА

В Минздраве озвучили адреса и время работы «кабинетов» для бесплатного ПЦР-тестирования на коронавирус в Челябинской области. В списке — 16 торгово-развлекательных комплексов.

— С собой необходимо взять паспорт и медицинский полис, — уточнили в ведомстве. — За два часа до тестирования рекомендуем воздержаться от приема пищи и ничего не пить.

Всем пришедшим нужно быть в маске и соблюдать социальную дистанцию.

Челябинск:

6 февраля

ТК «Алмаз» с 10:00 до 14:00.

ТК «Космос» с 14:00 до 17:00.

ТК «Горки» с 13:00 до 17:00.

ТК «Куба» с 14:00 до 17:00.

ТК «Алмаз» (Леруа Мерлен) с 14:00 до 17:00.

7 февраля

ТК «Горки» с 13:00 до 17:00.

ТК «Куба» с 14:00 до 17:00.

ТК «Алмаз» («Леруа Мерлен») с 14:00 до 17:00.

Аша:

ТК «ДНС»: 6 февраля с 11:00 до 13:00

Златоуст:

ТК «Тарелка»: 6 и 7 февраля с 11:00 до 15:00.

Копейск:

ТК «Слава»: 6 и 7 февраля с 10:00 до 13:00.

Кыштым:

ТК «Квартал»: 6 и 7 февраля с 9:00 до 11:00.

Магнитогорск:

6 февраля

ТК «Континент» с 10:00 до 12:00.

ТК «Гостинный двор» с 10:00 до 12:00.

7 февраля

ТК «Гостинный двор» с 10:00 до 12:00.

Миасс:

ТК «Слон»: 6 и 7 февраля с 12:00 до 15:00.

Пласт:

ТК «Раздолье»: 6 и 7 февраля с 10:00 до 14:00.

Сатка:

ТК «Факел»: 6 и 7 февраля с 11:00 до 13:00.

Южноуральск:

ТК «Южный»: 6 и 7 февраля с 10:00 до 12:00.

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