Где в Челябинской области бесплатно сдать тест на коронавирус 6 и 7 февраля

Тестирование поможет проверить, не является ли человек бессимптомным носителем инфекции.
Фото: Ангелина ЗАКИРОВА
В Минздраве озвучили адреса и время работы «кабинетов» для бесплатного ПЦР-тестирования на коронавирус в Челябинской области. В списке — 16 торгово-развлекательных комплексов.
— С собой необходимо взять паспорт и медицинский полис, — уточнили в ведомстве. — За два часа до тестирования рекомендуем воздержаться от приема пищи и ничего не пить.
Всем пришедшим нужно быть в маске и соблюдать социальную дистанцию.
Челябинск:
6 февраля
ТК «Алмаз» с 10:00 до 14:00.
ТК «Космос» с 14:00 до 17:00.
ТК «Горки» с 13:00 до 17:00.
ТК «Куба» с 14:00 до 17:00.
ТК «Алмаз» (Леруа Мерлен) с 14:00 до 17:00.
7 февраля
ТК «Горки» с 13:00 до 17:00.
ТК «Куба» с 14:00 до 17:00.
ТК «Алмаз» («Леруа Мерлен») с 14:00 до 17:00.
Аша:
ТК «ДНС»: 6 февраля с 11:00 до 13:00
Златоуст:
ТК «Тарелка»: 6 и 7 февраля с 11:00 до 15:00.
Копейск:
ТК «Слава»: 6 и 7 февраля с 10:00 до 13:00.
Кыштым:
ТК «Квартал»: 6 и 7 февраля с 9:00 до 11:00.
Магнитогорск:
6 февраля
ТК «Континент» с 10:00 до 12:00.
ТК «Гостинный двор» с 10:00 до 12:00.
7 февраля
ТК «Гостинный двор» с 10:00 до 12:00.
Миасс:
ТК «Слон»: 6 и 7 февраля с 12:00 до 15:00.
Пласт:
ТК «Раздолье»: 6 и 7 февраля с 10:00 до 14:00.
Сатка:
ТК «Факел»: 6 и 7 февраля с 11:00 до 13:00.
Южноуральск:
ТК «Южный»: 6 и 7 февраля с 10:00 до 12:00.
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