Как сейчас живет бездомный из Челябинска, вернувший студенту украденные документы на операцию

Кирилл попытался вернуться к обычной жизни. Фото: Другая медицина

Три года назад в Челябинске произошла, казалось бы, невероятная история. Бездомный Кирилл рылся в мусорном баке и нашел папку. Внутри были документы 18-летнего парня: паспорт, СНИЛС, полис, справки с анализами и главное — направление на операцию перегородки носа (а не сердца, как изначально сообщалось). Позже выяснилось, у молодого челябинца украли сумку и, вытащив из нее деньги и телефон, выбросили на помойку.

По адресу в паспорте Кирилл отыскал квартиру. Дверь ему открыла мама юноши. Бездомный в грязной рваной куртке и со знакомой папкой в руке шокировал ее. Женщина никак не ожидала, что документы найдутся, а тем более, что их принесет бродяга. Мама сгребла в пакет все, что было в холодильнике и отдала гостю. Для семьи Кирилл совершил большой поступок — из-за отсутствия документов операцию могли надолго перенести. Но благодаря ему этого не случилось.

ПОДНЯТЬСЯ СО ДНА...

Кирилл — подопечный проекта помощи бездомным «Другая медицина». Волонтеры рассказали эту историю в своих соцсетях, после чего ее быстро растиражировали журналисты. Так Кирилл стал известен на всю страну. И это кардинально изменило его жизнь.

Сюжет увидела по телевизору мама Кирилла и разыскала сына. Она убедила мужчину отказаться от бродяжничества. Он вернулся домой, бросил пить и устроился на работу. А вскоре встретил даму сердца — фармацевта одной из аптек.

Кирилл перестал пить, ночевать на улицах, искать еду в мусорных баках. Но продолжал посещать выезды Доктора Жени и его команды — начал помогать ИМ: сообщал подопечным, когда приеду волонтеры, рассказывал, как можно восстановить утерянные документы и просто мотивировал взять себя в руки и изменить свою жизнь.

— Раньше у меня ничего не было, потому что пил. Сейчас появился такой шанс: и домой вернутся, и работа, и девушка. Как говорит мой друг Серега, нужно чем-то пожертвовать, чтобы изменить свою жизнь. Я пожертвовал этой пьянкой. И поменял свою жизнь, — философски подмечал тогда Кирилл.

Таким Кирилл был до случая с папкой (слева). А так он выглядел потом (справа). Фото: Татьяна Авдеева

...НО СНОВА ВЕРНУТЬСЯ НА УЛИЦУ

Однако «домашним» Кирилл был недолго. Он вернулся на улицу к своим друзьям и по сей день живет на теплотрассе.

— Дело в том, что Кирилл сам по себе вольный человек. Ему очень тяжело где-то постоянно жить, ему тяжело где-то работать по каким-то правилам, — говорит автор проекта «Другая медицина» Евгений Косовских. — Мы прекрасно общаемся с его мамой. Мама его нам помогает, постоянно привозит медикаменты, средства гигиены. Делает она это потому, что мы помогаем Кириллу и таким людям, как он. Бывают в жизни ситуации, когда ты как родитель ничего не можешь сделать со своим ребенком. И мы это прекрасно понимаем.

Кириллу 39 лет, он также общается с мамой, не пьет, живет в реабилитационном центре, работает на складе сельхозназначения — руководитель его очень хвалит. Он встретил свою любовь. Лена — тоже бездомная. Какое-то время пара жила в Курганской области, вместе работали на ферме. Но потом вернулись в Челябинск.

Недавно с Леной произошел несчастный случай — на работе отлетела железная деталь в глаз. Лена вовремя не обратилась к медику, на глазу образовалось бельмо, ткани начали отмирать. Глаз она потеряла. Сейчас воспаление перекинулось на второй. Но врачи пытаются спасти зрение Елене.

— Кирилл не меняется. Он добрый, отзывчивый, он умеет за себя постоять. Если он будет меняться, это будет уже другой человек. И может быть даже нехороший, — отмечает Евгений. — Он мне на День рождения подарил торт. Да он с помойки, может, какой-то просроченный. Но это единственный подопечный, который мне что-то подарил. Еще подарил мне машинку на пульте управления. Ну, мы мужчины друг друга понимаем, эти игрушки наши любимые. Я был очень счастлив. Важен сам знак внимания — он ценит то, что для него делается.

По словам Доктора Жени, Кирилл — это человек, который сделал доброе дело и пошел дальше. Может кому-то выбор Кирилла покажется странным. Но он хочет прожить свою жизнь именно так и... это его право.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Их обходят стороной и стараются не замечать: смотрим в глаза людям, живущим на улице (фоторепортаж, который доводит до мурашек).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru