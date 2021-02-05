Коронавирус в Челябинской области на 6 февраля 2021: рекорд по выздоровевшим, пассажиры без масок, полпред в инфекционке

Статистика заболевших улучшается и горожане расслабляются Фото: Алексей БУЛАТОВ

Челябинская область поставила рекорд по числу выписанных, переболевших коронавирусом, — 845 человек за сутки. Всего ковид победили 35 875 человек. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 6 февраля 2021 года.

В больницах и на домашнем лечении остаются 8900 южноуральцев. Статистику зараженных пополнили еще 270 зараженных. Всего с начала пандемии COVID-19 официально подтвержден у 46 588 человек.

Статистика смертей по-прежнему высокая — скончались еще 15 человек, из них в 10 случаях коронавирус стал основной причиной. Всего умерли 1771 человек.

Инфографика: Коронавирус74.рф

В ТРК будут тестировать на ковид

В субботу и воскресенье в Челябинской области продолжится ПЦР-тестирование на ковид в ТРК. Список адресов и время работы — по ссылке.

— С собой необходимо взять паспорт и медицинский полис, — уточнили в ведомстве. — За два часа до тестирования рекомендуем воздержаться от приема пищи и ничего не пить.

Всем пришедшим нужно быть в маске и соблюдать социальную дистанцию.

Инфографика: yandex.ru/covid19/stat

Опять расслабились

Все больше пассажиров общественного транспорта в Челябинске ездят без масок. К таким выводам пришли сотрудники управления транспорта по итогам последних рейдов.

— Сейчас только порядка 78% не забывают надеть маску, передвигаясь в общественном транспорте, при этом только 5% нарушителей не имеют при себе средств индивидуальной защиты. Аналогичная тенденция наблюдается в общественных местах, — сетуют в мэрии.

За один раз проверяется около 30 единиц подвижного состава. Проверки будут продолжены и даже усилены пока не снимут ограничения.

— Отмечаем что некоторые челябинцы перестают носить маски в общественных местах. Будьте внимательны, такая беспечность преждевременна! — заявила мэр Наталья Котова в своем Instagram.

Полпред в инфекционке

Полномочный представитель президента России в УрФО Владимир Якушев оценил новую больницу, построенную в Малой Сосновке. Инфекционка стала первой точкой на маршрутке полпреда в Челябинске. Губернатор Алексей Текслер доложил, что строительство завершится в апреле. Медицинский центр станет многозадачным лечебно-профилактическим учреждением.

— Для Челябинской агломерации мы фактически формируем большой инфекционный центр. Он сможет оказывать, если понадобится, медицинские услуги и по другим направлениям (хирургия, терапия), мы будем эффективно перенаправлять и управлять коечным фондом для любых задач, которые сегодня стоят перед здравоохранением региона, — отметил глава региона.

Полпред подчеркнул, что строящиеся объекты медицины и должны быть такими — быстровозводимыми, комфортными для пациентов и врачей, оснащенными сложным оборудованием. И работать на решение всех возникающих задач в здравоохранении.

Ковид ремонту не помеха

В основной поликлинике ГКБ №1 завершили масштабный ремонт и модернизацию регистратуры. Он шел почти год.

— Теперь в регистратуре нет глухих перегородок, установлены инфоматы и электронные табло, организованы удобные места ожидания. Все это позволит грамотно распределять потоки пациентов, минимизировать очереди и сократить время ожидания приема, — рассказала мэр Наталья Котова.

Обновленная регистратура в горбольнице №1. Фото: natalyakotova.official/instagram.com

Работы проведены в регистратурах четырех поликлиник ГКБ №1, обновляются все муниципальные поликлиники. Прием пациентов и оказание помощи не прекращался, подчеркнули в мэрии.

Ограничения и ДТП

Коронавирусные ограничения и режим всеобщей самоизоляции, который вводили весной, не повлияли на статистику ДТП и смертности на трассе М5 в Челябинской области. Упрдор «Южный Урал» сообщил о снижении количества жертв ДТП на 26,4%. Всего аварий стало меньше на 17,1%. Этого удалось достичь благодаря строительству надземных переходов, установке светофора на развязке под Чебаркулем и других «апгрейдов» трассы М5, которая много лет славится как «дорога смерти».

— Интенсивность движения такая же высокая, как в прошлые годы, — прокомментировали в управлении федеральных дорог, отвечая на вопрос «Комсомолки» могла ли статистика улучшиться благодаря ограничительным мерам.

Заказы будут доставлять быстрей

За время локдауна многие челябинцы привыкли заказывать все необходимое онлайн. Между тем, в регионе не утихают страсти по логистическому центру крупнейшего интернет-магазина Wildberries. Компания передумала возводить склад за 2,5 млрд рублей под Миассом, но это не значит, что его не построят вовсе.

— Челябинская область заинтересована в реализации проекта такого крупного инвестора, — рассказал заместитель губернатора Челябинской области Егор Ковальчук. — Очередная встреча позволила показать возможности региона, обсудить план реализации проекта, определить точки, которые требуют нашего особого внимания. Работа по сопровождению этого инвестора продолжается.

Какой участок рассматривается сейчас, читайте в нашем материале.

Это были последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 6 февраля 2021 года.

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