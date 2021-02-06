В Копейске пропала 12-летняя девочка

Виктория Третьякова пропала вечером 5 февраля. Фото: соцсети

Жители Копейска бросились на поиски 12-летней Вики Третьяковой. Девочка вышла из дома в 16 часов 5 февраля, и больше ее никто не видел. Об этом сообщают в поисковом отряде «Лиза Алерт». Сейчас волонтеры, родственники и полиция продолжают прочесывать улицы.

Приметы: рост 145 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза голубые.

Была в темно-зеленом пуховике с опушкой на капюшоне, темно-синих джинсах, белых сапогах, серой шапке.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Виктории, волонтеры просят звонить по телефонам 8-800-700-54-52 (звонок бесплатный) или инфоргам поиска Татьяна 8952-519-60-10, Наталья 8919-115-40-37.

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