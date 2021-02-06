В Челябинске пройдут Всероссийские массовые старты «Лыжня России-2021»

В прежние годы в Челябинской области на старт "Лыжни России" выходили более 20 тысяч участников. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Санитарные ограничения по коронавирусу ослабляются. Один из показателей — разрешение на проведение Всероссийской массовой гонки «Лыжня России». Забеги пройдут в Челябинске, а также в других крупных городах Южного Урала — Златоусте, Магнитогорске, Миассе, Чебаркуле, Озерске, Копейске, в других территориях.

Всероссийские массовые старты состоятся во всех регионах России в субботу 13 февраля. Обычно в Челябинской области на старт выходят более 20 тысяч участников. Не исключено, что в этом году количество уменьшится.

В Челябинске забеги пройдут на стадионе им. Елесиной. Для участников будет подготовлен круг протяженностью два километра (для массовых забегов). Участники спортивных забегов преодолеют дистанции — от пяти до 10 км, в зависимости от возрастной группы.

По словам одного из организаторов забегов в Челябинске, директора СШОР №5 Владимира Воронова, стартовая и финишная зону будут оборудованы на стадионе им. Елесиной. Трассу подготовят для передвижения коньковым и классическим стилями.

Старт "Лыжни России" в Челябинске - на стадионе им. Елесиной. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В каждом забеге, по окончании дистанции, будет награжден самый молодой и самый опытный участник.

Кстати, в прокат лыжи можно взять здесь же неподалеку: на муниципальной лыжной базе (Лесопарковая, 2а) или на лыжной базе ПКиО им. Гагарина.

Зарегистрироваться и получить стартовые номера можно до 12 февраля в районных комитетах по физической культуре и спорту (по месту жительства). На электронные почты комитетов необходимо направить следующие данные: Ф.И.О. , год рождения, номер телефона.

Регистрацию можно пройти и на месте проведения стартов — стадионе им. Елесиной с 9:00 до 11:00 в судейских палатках.

На старт выходят целыми семьями. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

КСТАТИ

Соревнования проводятся в соответствии с Регламентом по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации, в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденным Минспортом России и Главным санитарным врачом РФ.

Программа забегов в Челябинске:

09:00 - 10:00 - спортивные забеги

09:00 – 11:00 регистрация участников массовых забегов

11:00 - церемония торжественного открытия соревнований

11:10 - старт 1-го забега команды Курчатовского района

11:20 - старт 2-го забега команды Курчатовского района

11:30 – старт 1-го забега команды Калининского района

11:40 – старт 2-го забега команды Калининского района

11:50 - старт 1-го забега команды Ленинского района

12:00 - старт 2-го забега команды Ленинского района

12:10 старт команды Центрального района

12:20 – старт команды Советского района

12:30 – старт команды Металлургического района

12:40 – старт команды Тракторозаводского района

В Магнитогорске забеги пройдут на территории Экопарка (ул. Лесопарковая, 1), в Златоусте - на лыжно-биатлонном комплексе им. Ишмуратовой (ул. Спортивная, 1а).

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