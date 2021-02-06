Отец 12-летней девочки, пропавшей в Копейске: «Она никогда не уходила, домашний ребенок»

Девочка пропала 5 февраля. Она была в той же одежде, что на фото. Фото: соцсети

Пропавшую в Копейске девочку ищет весь город. Папа школьницы сообщил КП-Челябинск, что известно о ее местонахождении на данный момент. К полудню следы привели поисковиков с кинологами за город, на развилку между поселками. Но там, по словам отца, собаки потеряли след.

— Поиски ведутся по всему городу. Народ поднялся, спасибо ему большое: везде-везде ищут, — рассказал корреспонденту КП-Челябинск Антон. — Чем больше людей подключится, тем быстрее найдем. Если просто хотя бы каждый пройдется по своему подъезду, это уже будет большой плюс.

12-летняя девочка живет с мамой и отчимом. Родители развелись шесть лет назад. При каких конкретно обстоятельствах пропала дочь, Антон не знает. Ему известно лишь, что она в этот день была в школе, после уроков пришла домой, а затем ушла. Куда и зачем — родители даже не предполагают.

— Дочка никогда, никогда не уходила. Она вообще домашний ребенок, всегда дома, — отмечает отец.

Напомним, школьница пропала вечером 5 февраля. Она вышла из дома и больше ее никто не видел. Момент ее ухода попал на камеру.

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Приметы: рост 145 см, худощавое телосложение, волосы светло-русые, глаза голубые. Из особых примет: родинка возле внешнего края правого глаза.

Была в темно-зеленом пуховике с опушкой на капюшоне, темно-синих джинсах, белых сапогах, серой шапке с «ушками».

Если вам что-то известно о местонахождении девочки, позвоните в дежурную часть ОМВД России по городу Копейску 8 (35139) 9-88-22.

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