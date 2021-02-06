Коронавирус в Челябинской области на 7 февраля 2021: смерть новорожденной и бесплатное тестирование в больницах

В Челябинской области с начала пандемии зарегистрировано 46 859 случаев заражения коронавирусом. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Число южноуральцев, выписанных за сутки, держится на высоком уровне. И это радует. Однако статистика смертей при этом не падает.

Так, за прошедшие сутки общее число заболевших с начала пандемии достигло 46 859 человек. Диагноз подтвердился еще у 271 южноуральца, среди них три школьника.

Накануне врачи выписали 624 жителя области. Всего COVID-19 победили 36 499 человек. Под присмотром медиков остаются 8 531 пациент.

Летальную статистику пополнили 16 смертей. Как сообщили в региональном минздраве, 10 жителей области скончались непосредственно от коронавируса. Причиной смерти остальных стали сопутствующие заболевания. Всего с начала пандемии COVID-19 унес жизни 1787 южноуральцев.

Инфографика: Коронавирус74.рф

Смерть новорожденной в Копейске

Минздрав Челябинской области проводит проверку после смерти новорожденной девочки в Копейске. О трагедии рассказала мама крохи в группе «Текслер, помоги» во «ВКонтакте». История произошла в январе в поселке Октябрьский.

По словам женщины, утром 17 января она заметила, что дочь посинела.

— Муж позвонил в службу спасения 112, описали ситуацию, рассказали, что она не дышит. Мам сказали, что машина выезжает, мы продолжили делать искусственное дыхание и непрямой массаж сердца, еще через 12 минут набрали 112 повторно, чтобы узнать где скорая, сердце дочери уже не билось, на вопрос, что мы должны делать в такой ситуации до приезда скорой, нам предложили поднять ребенка ногами вверх и постучать по спине! И это специалисты с медицинским образованием? Примерно через 20 минут после первого обращения подъехала скорая, сказали, что ехали с Копейска. Специалисты сразу включились в работу, действовали слаженно и быстро, сумели запустить сердце и организовать вентиляцию легких, дочка приобрела розовый оттенок, но зрачки на свет не реагировали, — пишет мама.

Мама отмечает, что медикам удалось вернуть дочь к жизни. Они отвезли ее в областную больницу, в реанимацию новорожденных.

— Мы уверены, что врачи делали все возможное, но состояние после перенесенной гипоксии (кислородная недостаточность — прим. авт.) было слишком тяжелым. К сожалению, 30 января 2021 г. наша доченька скончалась в больнице, не выходя из комы, медицинское заключение — отек мозга. Всей этой ситуации могло бы не быть, приедь скорая помощь быстрее. В пяти минутах от нас находится больница, и там я видела машину скорой помощи, но почему-то в тот день машина ехала с Копейска! Очень прошу посодействовать в организации хорошего медицинского центра и бригады скорой помощи в нашем микрорайоне, ведь поселок Октябрьский увеличивается в размерах, очень много маленьких детей, а с оперативным приездом скорой помощи как оказалось тут все очень плохо, — заключила женщина, обратившись к губернатору.

Минздрав уже провел оперативный разбор по этой истории. И продолжит разбирательство.

— На данный вызов диспетчером был отправлен реанимобиль с квалифицированной бригадой врачей, находящийся в Копейске, а не обычная скорая помощь с фельдшером. Бригада прибыла оперативно, состояние пациента на тот момент уже было крайне тяжелым, но врачи смогли спасти ребенка и доставить в областную больницу, — сообщили КП-Челябинск в пресс-службе ведомства.

Инфографика: yandex.ru/covid19/stat

Проверка на ковид во время шопинга

В ТРК сегодня продолжится бесплатное ПЦР-тестирование на коронавирус. Список адресов и время работы можно посмотреть по ссылке. С собой не забудьте паспорт, полис и маску. За два часа до тестирования медики рекомендуют воздержаться от приема пищи и ничего не пить.

Кроме того, в поликлиниках Челябинска начали бесплатно проверять всех, кто пришел на прием с признаками ОРВИ. Об этом КП-Челябинск сообщили в горздраве. Пациентам будет предложен тест методом ПЦР.

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