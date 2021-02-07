Коронавирус не помешал провести Кубок мира по сноуборду.

В Челябинской области статистика заражений коронавирусом за сутки остается на высоком уровне. По данным на ранее утро, 8 февраля, диагноз поставили еще 270 пациентам. Из них четверо — школьники. Мы собрали для вас последние новости о ситуации с коронавирусом в Челябинской области.

Оперативные данные о коронавирусе

Всего из больниц региона выписали 37 057 пациентов. Это за все время с начала пандемии, то есть с весны прошлого года. Но зараженных все равно больше — 47 129 случаев.

Только за сутки от коронавируса скончались 16 человек. Десять из них болели новым вирусом, а у остальных были тяжелые хронические заболевания.

Инфографика: Коронавирус74.рф

Инфографика: yandex.ru/covid19/stat

Массовка в «Тракторе»

7 февраля челябинский «Трактор» сыграл против ЦСКА. Основное время матча завершилось со счетом 2:2. Овертайм тоже не изменил результат. А в серии буллитов «Трактор» уступил — победный гол на счету армейца Андрея Локтионова. Итог — 2:3.

На трибунах арены «Трактор» команду ЦСКА поддерживали не менее полусотни болельщиков.

Напомним, что со 2 февраля до 60 процентов увеличена вместимость объектов, где проходят спортивные, культурные и иные массовые мероприятия. Но есть одно условие — посетители должны быть в масках.

Теперь арена принимает больше болельщиков. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Погода чуть не сорвала Кубок мира по сноуборду

Квалификационные заезды на горнолыжном курорте «Банное» пришлось перенести из-за сильного ветра. Соревнования начались позже, чем планировалось. Но это не помешало российским спортсменам занять весь пьедестал. Первую медаль с этапов Кубка мира в своей карьере получил Степан Наумов из Миасса.

Фото: минспорта Челябинской области

Фото: минспорта Челябинской области

Информационная помощь по телефону

Операторы call-центра продолжают отвечать на звонки в круглосуточном режиме:

8 (351) 240-15-16 — телефон горячей линии министерства здравоохранения;

8-351-269-77-77 — телефон горячей линии службы психологической помощи.

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