Жильцы «ледяного», как его окрестили после последнего коммунального ЧП, общежития в Чебаркуле Челябинской области, намерены и дальше добиваться сноса дома. Они готовы ради этого на все — даже объявить голодовку и выйти с протестами. КП-Челябинск узнал, что изменилось за месяц после того, как о проблеме узнали по всей стране и даже завели уголовное дело.Дом раздораОбщежитие 1978 года постройки на улице Электростальской, 7 наводит ужас не только на своих жильцов, но и на всю Россию: разваливающиеся стены, то и дело лопающиеся трубы, проблемы с отоплением и канализацией и как следствие — гниль и крысы. Жители уже несколько лет воюют с администрацией Чебаркуля, которая посчитала дом пригодным для жилья и хочет его отремонтировать. Правда, никто за работу не берется из-за того, что коммуналку и взносы на капремонт собственники платить отказываются.Жильцы уверены, что дом нужно снести, а их расселить — в доказательство этому они сделали свою экспертизу, которая показала, что общий износ здания превышает 74%. В мэрии с этим не согласны. Они выбили субсидию в 3,3 млн рублей на капремонт. Но воспользоваться ей не могут — жильцы грозятся подать в суд.В середине января этого года к проблеме общежития привлекли общественников и депутатов. В результате дом (кстати, не в первый раз) попал в поле зрения прокуратуры, заведено административное дело. А позже возбудили и уголовное дело о халатности.Категоричная позиция— 20 января у нас была встреча с администрацией, прокуратурой, общественниками. На ней решили создать межведомственную комиссию, которая решит, чья же экспертиза — наша или администрации — правильная. На это выделили месяц, — говорит собственница одной из комнат Марина Исламова. — Ждем, что решит комиссия. Сейчас некоторым предлагают муниципальное жилье, но мало, кто согласен. Например, женщине с мальчиком подростком предложили комнату в двухкомнатной квартире с бабушкой. Кто на такое согласится? В любом случае, если комиссия решит, что дом нужно ремонтировать — мы будем стоять на своем. Пойдем в суд, если потребуется — объявим голодовку, пойдем с плакатами к администрации.По словам Марины Исламовой, сейчас жильцы собираются делать новую экспертизу — химико-биологическую, чтобы доказать, что находиться в доме опасно для здоровья. Средства на экспертизу будут снова собирать всем миром — обращаться к депутатам и общественникам. В прошлый раз им посодействовала ЛДПР. Региональный представитель помогал с документами и обращениями в прокуратуру, а Владимир Жириновский даже вложился рублем — прислал тысячу рублей на экспертизу.«Не лежит душа»?В администрации Чебаркуля упорству жильцов общежития удивляются, ведь даже на жилье, которое им предоставляют из маневренного фонда, они не соглашаются. Хотя утверждают, что жить в таких условиях не могут.— Мы предложили матери троих детей, один из которых еще грудничок, квартиру 41 кв. м. в центре Чебаркуля, — говорит начальник отдела по связям с общественностью и СМИ администрации Чебаркуля Екатерина Тимофеева. — Ей все понравилось, она подписала договор соцнайма, по которому должна оплачивать только услуги. А на следующий день пришла и расторгла договор, объяснив, что «не лежит душа».По словам Екатерины Тимофеевой, комиссия сейчас детально изучает все документы, результаты экспертиз, специалисты ГЖИ выезжают на место, жильцам предлагают квартиры из маневренного фонда. В доме порядка 137 квартир, 15 из них — муниципальных, проживает около 90 человек. Кстати, как уверяет Екатерина Тимофеева, бунтуют только жители второго подъезда: в первом подъезде люди не хотят сноса дома.— Нужно понимать, что если дом не признают аварийным, то мы за счет субсидии отремонтируем так называемые «кишки»: коммуникации, крышу, стены. А ремонт внутри квартир должны делать сами собственники. Обязаны они и оплачивать услуги — долги огромные до сих пор, — поясняет Екатерина Тимофеева. — Если дом все-таки признаем аварийным, то поставим людей на очередь на расселение. Это не быстрый процесс и от нас не зависит.Пока же администрация за свой счет поддерживает «дом ужасов» на плаву. Не так давно коммунальщики устраняли очередной прорыв трубы. К слову, по словам представителя мэрии, управляющая компания, которую они обязали поддерживать общежитие в порядке, хочет опротестовать решение администрации в суде. Но власти надеются, что если дом решат ремонтировать и можно будет применить субсидию, ситуация изменится — желающих заниматься общежитием после торгов будет больше.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и ТелеграмПочта: kpchel@phkp.ru