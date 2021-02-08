Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 9 февраля 2021: пугающая стабильность и как вакцинируют от ковида

Журналисты «Комсомолки» на себе испытали «Спутник V». Фото: Кирилл САДЫКОВ

Число заболевших коронавирусом в Челябинской области продолжает расти. Так, за сутки болезнь выявили еще у 269 южноуральцев, среди них два школьника. А общее количество зараженных с начала пандемии достигло 47 398 человек. Такие данные дает областной минздрав.

Накануне врачи выписали 564 жителя области. Под присмотром медиков остаются сейчас 7916 пациентов. Всего с начала пандемии число выписанных составило 37 621 человек.

За сутки скончались 16 жителей области. И такая летальная статистика — уже третий день подряд. Пугающая стабильность.

Инфографика: Коронавирус74.рф

Инфографика: yandex.ru/covid19/stat

«Спутник V»: испытано на себе

Минздрав Челябинской области организовал для журналистов бесплатную вакцинацию от коронавируса. От редакции КП-Челябинск пошли делать прививку пять добровольцев: мать троих детей, любитель спорта и правильного питания, странно переболевшая ОРВИ в октябре, 55-летняя пенсионерка без хронических заболеваний и ее ровесник-супруг. Как проходит процедура, и какие впечатления у нее остались от наших журналистов, читайте в репортаже.

Полторы тысячи бесплатных тестов

В выходные в торговых комплексах Челябинска и других крупных городов области снова можно было бесплатно провериться на ковид. Так, за два дня тесты ПЦР сдали 1522 южноуральца. Об этом сообщили в мэрии и напомнили, что результаты обследования жители могут в своей поликлинике.

Не одно, так другое

Кроме коронавируса в регионе еще наступает ОРВИ и… бешенство. По данным Россельхознадзора, в период с 1 по 5 февраля в области зарегистрированы три случая бешенства животных: в Еманжелинске погибли лиса и кошка, в Коркино — собака. Всего с начала года выявлено семь случаев в семи неблагополучных пунктах, здесь введен карантин. В прошлом году было выявлено 69 случаев.

— Челябинская область на протяжении последних лет является стационарно-неблагополучной по бешенству животных, — отметили в пресс-службе ведомства. — Потому Россельхознадзор напоминает, что единственное средство не получить смертельный вирус — вакцинация, соблюдение правил содержания домашних животных и соблюдение мер предосторожности при контакте с дикими и безнадзорными животными.

Бешенство можно предотвратить, но вылечить — нет. Заболевание это смертельно. Заражение человека происходит при укусе, оцарапывании, ослюнении бешеным животным.

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