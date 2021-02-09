Автоцентр «Чешский дом» приглашает на тест-драйв на абсолютно новой SKODA OCTAVIA

В декабре мы познакомили вас с «сердцем» чешского бренда — с абсолютно новой ŠKODA OCTAVIA.Стандартное оснащение модели стало значительно богаче, чем было раньше. Каждая деталь новой OCTAVIA создана с искренней заботой и особым вниманием к водителю и каждому пассажиру.Современный дизайн матричных фар мгновенно привлекает внимание. Виртуальная приборная панель и десятидюймовый мультимедийный дисплей впечатляют не только эргономичностью, но и эстетичностью. А превосходная динамика и отличная управляемость обеспечивают настоящее удовольствие от вождения.Цена на модель начинается от 1 409 000 руб.* Опытные менеджеры проведут для вас индивидуальную консультацию и расскажут о современных SIMPLYCLEVER решениях в ŠKODA OCTAVIAАбсолютно новая ŠKODA OCTAVIA. Ценно настоящее.Приглашаем вас лично встретиться с новой ŠKODA OCTAVIA в дилерском центре «Чешский дом» по адресу Братьев Кашириных, 126/1 с 13 февраля и пройти тест-драйв на автомобиле по особому маршруту.Подробности по телефону: (351) 211-34-00.*Указана цена на автомобиль ŠKODA OCTAVIA с двигателем 1.4 TSI, 150 л.м., МКПП в комплектации ActivePlus (Актив Плюс), на автомобили 2021 модельного ряда. Количество моделей ограничено. Подробности в отделе продаж.На правах рекламы.