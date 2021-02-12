Челябинский фотограф Сергей Лихватских провел фотосессию для бездомных, подопечных проекта «Другая медицина». На его кадрах — портреты людей разного возраста, у которых своя история, свой ответ на вопрос, почему они оказались на улице. Многие моменты своей биографии бродяги не рассказывают, скорее всего, потому что пытаются стереть их из памяти. А кто-то вообще молчит о своем прошлом. Однако что-то бездомные все-таки доверяют волонтерам.Посмотрите в глаза этим людям и почитайте их истории, рассказанные со слов руководителя проекта Евгения Косовских. Они проймут вас до мурашек.Евгений, 47 летПриехал в Челябинск на заработки. Но в итоге его обманули с зарплатой. Денег вернуться домой не было, так и попал на улицу. Семья по каким-то причинам его не ищет — всей своей биографии Евгений не раскрывает. По словам Доктора Жени, это очень позитивный человек, который не унывает сам и старается подбодрить других.Владислав, 38 летЭтого подопечного «Другой медицины» уже нет в живых. Влад скончался 10 января в больнице. Сюда его привезли на скорой с дыхательной недостаточностью, болями в грудной клетке и в алкогольном опьянении. Вскоре мужчину перевели в реанимацию, где он и ушел.Хоронят бездомных в общей могиле в черном пакете. На могилу ставят крест с табличкой. На ней, как правило, просто номер, потому что паспортов у бродяг нет. Уходить так бездомные не хотят. И просят волонтеров похоронить их по-человечески. Влада и похоронили так, как он хотел: на кладбище в гробу, под прощальные речи знакомых. Нужную сумму на похороны собрали всем миром — это деньги волонтеров, их неравнодушных родственников и друзей проекта.Наталья, 35 летСожительница Влада. Она одна из самых давних подопечных «Другой медицины». По словам волонтеров, Наталья была замкнутой, необщительной. Выглядела очень неряшливо. Но когда повстречала Влада, стала следить за собой: начала подстригаться у парикмахера-волонтера, который посещал выезды к бездомным, ходить в чистом и даже пользоваться косметикой. А главное — стала более открытой.Смерть Влада Наталья переживает очень тяжело, они долгое время были вместе. Девушка до сих пор не может прийти в себя, и сейчас находится под особым вниманием волонтеров.Юрий, 37 летРаботает дворником. Живет в подвале, в каморке, которую ему предоставили работодатели. Приехал в Челябинск на заработки из Башкирии. Решил остаться тут, потому что в республике у него были пожилые родственники, и они скончались. Ехать обратно ему не к кому, да и, вероятно, незачем.Роза, 57 летДавайте честно, если бы вам показали портрет Розы вне этой публикации, вы бы вряд ли бы подумали, что она бездомная. Роза и правда одна из самых социализированных подопечных «Другой медицины». Но это сейчас.— Роза была никакая, с серьезными ожогами на бедрах... Я ей говорю: «Как не стыдно, ведь ты медицинский работник».— Бывший, — ответила она.— Бывших медицинских работников не бывает. Ты так выглядишь ужасно, какой пример ты подаешь другим! Видимо, мои слова запали ей в душу и она стала меняться.Роза — медсестра, спасала советских солдат в Афганистане. Чтобы не сойти с ума от происходивших там ужасов, она, как и многие, пила. Алкоголь ее и сгубил. Сейчас Роза живет с сожителем, тоже бездомным. Они снимают комнату, а зарабатывают на жизнь тем, что сдают бутылки и картон.Кирилл, 39 летСамый известный подопечный проекта. Три года назад Кирилл вернул студенту украденные документы на операцию. Нашел их в мусорном баке, когда рылся в поисках еды. Позже выяснилось, у молодого челябинца украли сумку и, вытащив из нее ценности, выбросили на помойку. Для семьи Кирилл совершил большой поступок — из-за отсутствия документов операцию могли надолго перенести. Но благодаря Кириллу этого не случилось.После этой истории жизнь бездомного кардинально изменилась. Сюжет увидела по телевизору его мама и разыскала сына. Она убедила его отказаться от бродяжничества. Кирилл вернулся домой, бросил пить и устроился на работу. А вскоре встретил даму сердца — фармацевта одной из аптек. Однако «домашним» Кирилл был недолго. Как сложилась его судьба дальше, читайте в нашем материале.Елена, 41 годВозлюбленная Кирилла. Какое-то время пара жила в Курганской области, вместе работали на ферме. Но потом вернулись в Челябинск.Недавно с Леной произошел несчастный случай — на работе отлетела железная деталь в глаз. Женщина вовремя она не обратилась к медику, на глазу образовалось бельмо, ткани начали отмирать. Глаз она в итоге потеряла. Сейчас воспаление перекинулось на второй. Но врачи пытаются спасти зрение.АлевтинаЭта бабушка «домашняя», однако живет она в нищете. У Алевтины два сына. Младший был врачом, работал в больнице, где его высоко ценили, как специалиста. Но мужчина начал выпивать и... умер. Старший сын тоже пристрастился к алкоголю, сейчас он подопечный Доктора Жени и пытается избавиться от зависимости. Старушка чем может помогает проекту. Приносит ягоды и фрукты из своего сада, а также отдала медицинскую литературу, которая осталась от сына.Александр, 25 летПро Сашу волонтерам известно немного, о своем прошлом он почти не рассказывает. Какое-то время жил с дядей в «блатхате» — притоне для сидельцев. Там над ним издевались. Парню удалось оттуда сбежать. А затем попасть к волонтерам. Они помогли ему устроиться дворником и верят, что он вернется к нормальной жизни.Ольга, 32 годаПриехала в Челябинск из Аргаяшского района. Ольга выросла без родителей, они пропали, когда она была еще подростком.Девушка рано вышла замуж. Сначала все было хорошо: муж работал на грузовой «Газели», неплохо зарабатывал, обеспечивал супругу. У пары родился ребенок. Но потом, по словам Ольги, семейная жизнь превратилась в ад, муж стал тираном. Оля не выдержала и сбежала от него.С этого момента все пошло не так. У Ольги начались проблемы с алкоголем и наркотиками. В итоге ребенка забрали и усыновили. Она даже знала кто, ездила и смотрела на гуляющую с ее дочкой семью.На улице Ольга встретила Андрея. Он тоже бездомный, участник Чеченской войны. Сейчас пара вместе живет на теплотрассе. Ольга — помощница Доктора Жени. Он обучил ее делать перевязки, и она оказывает помощь бездомным между выездами волонтеров.АлексейУшел из дома из-за любви. Алексей жил с пожилыми родителями. Однажды встретил Эльвиру, у них закрутился роман. Мужчина решил привести возлюбленную домой. Но родители были против посторонней девушки в доме. И влюбленные ушли. Живут вместе по сей день... на улице.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и ТелеграмПочта: kpchel@phkp.ru