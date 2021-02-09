В школе №116 в Чурилово детям выдали просроченное молоко. Об этом родители написали в социальных сетях. Так, один из пап посоветовал проверить сроки годности, так как его дочь выпила молоко и два часа просидела в туалете. Ситуацию взяла на контроль прокуратура и комитет по делам образования.— В школу с проверкой выехали сотрудники прокуратуры и Роспотребнадзора, — сообщила КП-Челябинск старший помощник прокурора Челябинска Наталья Мамаева.Как сообщили в комитете по делам образования в Челябинске, в школе проходит внутренняя проверка, так как ситуация недопустимая и виновные будут наказаны.Директор школы №116 Татьяна Трапезникова уточнила, что к ним обратились родители двух учеников с просроченным молоком. Она добавила, что на приемке молока всегда проверяется срок годности — ежедневно школа выдает больше двух тысяч коробок.— Не исключено, что в этот раз были единичные продукты с несоответствующим нормам сроком годности, — прокомментировала Татьяна Трапезникова.Она уточнила, что школа не снимает с себя ответственности и обещает усилить контроль — к выдаче молока привлекут классных руководителей.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и ТелеграмПочта: kpchel@phkp.ru