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Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 10 февраля 2021: путаница в статистике смертности и новые дозы вакцины «Спутник V»

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 10 февраля 2021 года
Ольга СЕМЕНЮК
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В Челябинской области от коронавируса привили уже 35 тысяч человек.

В Челябинской области от коронавируса привили уже 35 тысяч человек.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Челябинской области число зараженных коронавирусом продолжает расти. За прошедшие сутки COVID-19 подтвердился у 265 человек, двое из них — школьники.

Инфографика: Коронавирус74.рф

Инфографика: Коронавирус74.рф

Инфографика: yandex.ru/covid19/stat

Инфографика: yandex.ru/covid19/stat

По данным регионального минздрава, скончались 15 человек: десять от COVID-19, еще пять от других причин. Больничные палаты при этом покинули 465 человек. Всего с начала пандемии от коронавируса выздоровели 38 086 пациентов.

Путаница в статистике

Росстат опубликовал статистику смертей от коронавируса за 2020 год. Согласно данным, в Челябинской области умерли более 4 695 человек — на три с лишним тысячи пациентов больше, чем дает минздрав.

Власти рассказали, почему статистика разнится.

Власти рассказали, почему статистика разнится.

— Мы показываем те цифры, которые утвердили, и стало ясно, что люди умерли действительно от ковида, — объяснил это министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов. — А в Росстат поступает информация по выписанным справкам. Цифры еще могут измениться.

Первый вице-губернатор региона Ирина Гехт добавила, что Росстат немного иначе ведет статистику и пообещала посмотреть, откуда взялась погрешность.

Еще 27 тысяч доз вакцины «Спутник V»

В Челябинской области прививку от коронавируса сделали уже 35 тысяч человек. При этом половина из них уже получила второй компонент вакцины.

Пости 17,5 тысяч человек уже получили второй компонент вакцины.

Пости 17,5 тысяч человек уже получили второй компонент вакцины.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

— 34 650 доз вакцины пришло на прошлой неделе, — рассказала Ирина Гехт. — На этой неделе получим порядка 27 000 доз.

Власти ставят в приоритет вакцинацию южноуральцев старше 60 лет.

Рост ОРВИ

В Челябинской области нет закрытых на карантин из-за коронавируса классов, но подросла заболеваемость ОРВИ.

По коронавирусу карантина нет

По коронавирусу карантина нет

Фото: Олег УКЛАДОВ

— В регионе на карантин из-за ОРВИ закрыто 110 классов в 58 школах, — рассказала Ирина Гехт. — Что касается детских садов, то 10 групп ушли на карантин из-за коронавируса, одна группа ушла из-за ОРВИ.

Эпидобстановка стабилизируется

На ЮУЖД со второй половины февраля увеличат количество поездов дальнего следования. Это стало возможно благодаря стабилизации эпидемической обстановки и частичному ослаблению коронавирусных ограничений в стране.

Несмотря на пандемию РЖД сохранили регулярные маршруты.

Несмотря на пандемию РЖД сохранили регулярные маршруты.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Это были последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 10 февраля 2021 года.

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