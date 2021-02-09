Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 10 февраля 2021: путаница в статистике смертности и новые дозы вакцины «Спутник V»

В Челябинской области от коронавируса привили уже 35 тысяч человек. Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Челябинской области число зараженных коронавирусом продолжает расти. За прошедшие сутки COVID-19 подтвердился у 265 человек, двое из них — школьники.

Инфографика: Коронавирус74.рф

Инфографика: yandex.ru/covid19/stat

По данным регионального минздрава, скончались 15 человек: десять от COVID-19, еще пять от других причин. Больничные палаты при этом покинули 465 человек. Всего с начала пандемии от коронавируса выздоровели 38 086 пациентов.

Путаница в статистике

Росстат опубликовал статистику смертей от коронавируса за 2020 год. Согласно данным, в Челябинской области умерли более 4 695 человек — на три с лишним тысячи пациентов больше, чем дает минздрав.

Власти рассказали, почему статистика разнится.

— Мы показываем те цифры, которые утвердили, и стало ясно, что люди умерли действительно от ковида, — объяснил это министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов. — А в Росстат поступает информация по выписанным справкам. Цифры еще могут измениться.

Первый вице-губернатор региона Ирина Гехт добавила, что Росстат немного иначе ведет статистику и пообещала посмотреть, откуда взялась погрешность.

Еще 27 тысяч доз вакцины «Спутник V»

В Челябинской области прививку от коронавируса сделали уже 35 тысяч человек. При этом половина из них уже получила второй компонент вакцины.

Пости 17,5 тысяч человек уже получили второй компонент вакцины. Фото: Кирилл САДЫКОВ

— 34 650 доз вакцины пришло на прошлой неделе, — рассказала Ирина Гехт. — На этой неделе получим порядка 27 000 доз.

Власти ставят в приоритет вакцинацию южноуральцев старше 60 лет.

Рост ОРВИ

В Челябинской области нет закрытых на карантин из-за коронавируса классов, но подросла заболеваемость ОРВИ.

По коронавирусу карантина нет Фото: Олег УКЛАДОВ

— В регионе на карантин из-за ОРВИ закрыто 110 классов в 58 школах, — рассказала Ирина Гехт. — Что касается детских садов, то 10 групп ушли на карантин из-за коронавируса, одна группа ушла из-за ОРВИ.

Эпидобстановка стабилизируется

На ЮУЖД со второй половины февраля увеличат количество поездов дальнего следования. Это стало возможно благодаря стабилизации эпидемической обстановки и частичному ослаблению коронавирусных ограничений в стране.

Несмотря на пандемию РЖД сохранили регулярные маршруты. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Это были последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 10 февраля 2021 года.

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