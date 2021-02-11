Восьмерых отправили к онкологу: как прошла бесплатная проверка родинок в Челябинске

Безобидные, казалось бы, родинки могут обернуться очень серьезными заболеваниями.
Фото: Александр ГЛУЗ
В Челябинске завершилась бесплатная проверка родинок, приуроченная ко Дню борьбы с раком. За два дня медики приняли более 300 человек. Среди них и корреспондент КП-Челябинск. Рассказываем, как проходила проверка, каковы ее итоги и как проверять свою кожу, чтобы вовремя обнаружить заболевание.
ВРАЧ ЗАКЛЮЧИЛА — НУЖНО УДАЛЯТЬ
В этом году желающих обследоваться было очень много. В колл-центре Челябинского областного кожно-венерологического диспансера, где проходила акция, буквально разрывались телефоны, специалисты еле успевали принять все заявки. Может пандемийный год так мотивировал людей заботиться о своем здоровье? Я тоже решила провериться, потому что вхожу в группу риска по меланоме — светлокожая с голубыми глазами, родинок много. К тому же, скоро солнечный сезон, а я планирую поездить по озерам и позагорать.
Вообще проверяться рекомендуется всем, но особенно людям:
— со светлой кожей, рыжими волосами, светлыми глазами;
— любителям пляжного отдыха и, особенно, посещающим солярий;
— работающим на вредных производствах: металлургическая, химическая, деревообрабатывающая, мебельная промышленности. А также проводящим по роду деятельности много времени на воздухе: строителям, морякам, рыбакам, работникам сельского хозяйства и др.;
— имеющим контакт с агрессивными веществами на работе и в быту: кислотами, аэрозолями, лаками, спреями, медикаментами. И тем, кто постоянно носит защитную экипировку на работе.
Проверка родинок занимает минут 15-20. Нужно раздеться до нижнего белья. Затем врач, вооружившись дерматоскопом (это прибор наподобие лупы, который увеличивает изображение в 10-20 раз), приступает к осмотру всего тела. Я пришла с одной подозрительной, на мой взгляд, родинкой — большой, неровной и немного красноватой. Думала, посмотрят только ее, ну может еще парочку, которые я укажу. Но доктор объяснила, что проверить нужно все невусы. К тому же, нередко при проверке обнаруживаются и другие кожные заболевания: псориаз, дерматит и прочие.
— Воспалена, — говорит доктор, осматривая ту самую крупную родинку на моей руке. — Скорее всего, из-за того, что она постоянно трется о рукав. Ничего страшного нет, но ее следует удалить. Желательно сделать это в ближайшее время. Потому что родинки лучше удалять в неактивный солнечный период осенью и зимой.
Врач проверяет родинки специальным прибором. Он называется дерматоскоп.
Фото: Валентина ВАГАНОВА
У ВОСЬМЕРЫХ ЗАПОДОЗРИЛИ ОНКОЛОГИЮ
Поскольку мне уже убирали родинку, я не испугалась этого заключения. «Операцию» делали лет пять назад, удаляли невус лазером в обычной поликлинике, перед этим сделали анестезию. Не больно, не страшно, вообще никаких ощущений. Остается ранка, она заживает в течение примерно двух недель и на ее месте остается рубец. Его, кстати, дерматолог тоже осмотрела, на всякий случай.
В итоге, у меня все хорошо, почти: одну родинку все-таки придется убрать. Но, благо, она не несет угрозы. А кто-то из обследованных получил от медиков весьма неутешительные заключения.
Так, у восьми обследованных медики заподозрили рак. Их направили к онкологу. В Челябинском областном кожно-венерологическом диспансере отметили, что в 2018 году рак кожи в России вышел на первое место среди других онкозаболеваний и продолжает удерживать пальму первенства. Поэтому так важно проверять, казалось бы, безобидные, родинки.
Меланома вообще одна из самых агрессивных форм рака у человека. Она развивается моментально, поэтому важно не упустить время.
— Речь идет о днях, даже о не неделях, затягивать ни в коем случае нельзя, надо сразу обращаться к врачам, если увеличиваются размеры образования, если оно начинает кровоточить, появляется бугристая поверхность, меняется его цвет, — говорит главный дерматовенеролог Челябинской области, главный врач ГБУЗ ЧОККВД Олег Зиганшин.
По его словам, участникам акции были выставлены и другие диагнозы:
* ксероз кожи — 59;
* себорейный дерматит — 14;
* акне — 11;
* псориаз — 9;
* атопический дерматит — 6.
Итак, что нужно делать, чтобы вовремя обнаружить заболевание? Обращаться к дерматологу не реже одного раза в год.
— Процессы на коже и в коже, как правило, не развиваются стремительно, и 6-12 месяцев необходимо и достаточно для объективной оценки дерматологического процесса, если они не сопровождаются болезненной и/или мучительной симптоматикой: боли, зуд, жжение и прочие, — говорит Олег Зиганшин.
На что надо обратить внимание самому?
1. На внезапно появившиеся высыпания любой локализации.
2. Если высыпания сопровождаются какими-либо симптомами: боль, зуд, жжение, мокнутие, покраснение.
3. Изменение ранее существовавших элементов: изменение в размерах, окраске, дискомфорт, вызванный ими.
4. Распространение высыпаний на другие участки кожи.
Если выявили что-то из этого, как можно скорее обратитесь к доктору.
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