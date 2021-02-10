«Солнечная долина» в пятый раз примет этап Кубка мира по фристайлу

На южноуральском горнолыжном курорте 12-13 марта состоится этап Кубка мира по фристайлу в дисциплине «ски-кросс». В пятый раз «Солнечная долина» примет у себя сильнейших спортсменов мира. В нынешнем году за медали и фирменные короны победителей по предварительным данным сразятся более 80 спортсменов из 18 стран мира.

Сезон у лучших фристайлистов мира в дисциплине «ски-кросс» стартовал 14 декабря 2020 года на швейцарском горнолыжном курорте Ароза. Стоит отметить, что все этапы Кубка мира в нынешнем сезоне проходят в странах Европы — Франции (Валь-Торанс), Швеции (Идре-Фьялль), Германии (Фельдберг), Австрии (Райтеральм), Грузии (Бакуриани) и России (Миасс). Финальный этап Кубка мира сезона-2020/2021 пройдет в швейцарском городке Вейзонна. Чемпионат мира по фристайлу в дисциплине «ски-кросс» также пройдет в Швеции (Идре Фьялль).

В этом сезоне у российской команды наметился заметный прогресс. Спортсмены стали проходить в полуфинальные и финальные заезды, попадая в ТОП-10. Фристайлистка Анастасия Чирцова нынешнем сезоне показала лучший результат в карьере на этапе Кубка мира в Идре, став четвертой. Владимир Шмыров показал лучший результат в карьере, став пятым на этапе Кубка мира в Арозе (Швейцария). На том же этапе Сергей Ридзик пробился в «малый» финал, став в итоговом протоколе седьмым.

Однако, каждый этап индивидуален, и еще неизвестно, как сложится гонка для каждого спортсмена на том или ином старте. Поэтому в силу специфики и формата проведения состязаний по ски-кроссу заезды часто несут непредсказуемый характер.

В составе сборной России готовятся к состязаниям и два южноуральских спортсмена. Анастасия Чирцова выступает за сборную с 2011 года, участвовала в Олимпийских играх в Сочи и Пхенчхане, чемпионка России (2017, 2018), двукратный серебряный (2019, 2020) и бронзовый (2015) призер чемпионатов России. Игорь Омелин — уроженец Челябинской области, двукратный чемпион России (2017,2020), серебряный призер чемпионата страны (2019), призер этапов Кубка мира, участник Олимпийских игр 2018 года.

Напомним, впервые Кубок мира по фристайлу в дисциплине «ски-кросс» в ГЛЦ «Солнечная долина» прошел 25 февраля 2017 года. В нем приняли участие 66 спортсменов из 17 стран. В дальнейшем аналогичные соревнования на Южном Урале прошли в 2018, 2019 и 2020 гг.

— Уровень проведения соревнований в «Солнечной долине» соответствуют самым высоким стандартам. Об этом говорили как иностранные, так и российские специалисты. Многие из них отмечали, что именно наш, российский, этап Кубка мира является лучшим в плане организации. Не сомневаюсь, что и в нынешнем году это мероприятие станет настоящим спортивным праздником как для участников, так и зрителей соревнований, — говорит исполняющий обязанности Министра спорта Челябинской области Максим Соколов.

Горнолыжный курорт «Солнечная долина» уже начал подготовку к проведению соревнований. Сейчас прорабатываются планы безопасности и расселения иностранных гостей, вопросы об обеспечении мер безопасности в условиях пандемии, а также строительство новой трассы для ски-кросса.

Спортсмены со всего мира начнут прилетать на Южный Урал 9 марта, с 10 марта начнутся официальные тренировки, 12 марта — квалификация, а 13 марта — финальные заезды. На финалы будут приглашены зрители. Билеты продаются в кассах ГЛК «Солнечная долина» и на сайте https://chel.kassir.ru/sport/kubok-mira-fis-po-fristaylu-audi-5#776768. Цена билетов — от 200 до 1000 руб.

Календарь Кубка мира по фристайлу в дисциплине ски-кросс:

I этап — 14-16 декабря, Ароза (Швейцария);

II этап — 19-21 декабря, Валь-Торанс (Франция);

III этап — 20-24 января, Идре-Фьелл (Швеция);

IV этап — 29-31 января, Фельдберг (Германия);

V этап — 17-19 февраля, Райтеральм (Австрия);

VI этап — 26-28 февраля, Бакуриани (Грузия);

VII этап — 12-13 марта, Миасс (Россия);

VIII этап, финал — 21 марта, Вейзонна (Швейцария).

Российские участники Кубка мира по фристайлу в дисциплине «ски-кросс»:

Мужчины: Сергей Ридзик, Владимир Шмыров, Игорь Омелин, Кирилл Сысоев, Артем Набиулин, Максим Вихров.

Женщины: Анастасия Чирцова, Мария Доброва, Екатерина Мальцева, Наталья Шерина, Дарья Мельчакова, Полина Рябова.