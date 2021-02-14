Есть пары, для которых свадьба — не самое яркое событие в их жизни после знакомства. Есть еще предложение руки и сердца. В День все влюбленных «Комсомолка» решила собрать романтичные истории челябинцев, которые не просто подарили любимой кольцо, а сделали это весьма оригинально и впечатляюще.ЗАПЕЧАТЛЕЛ СЧАСТЬЕНина и Дмитрий вместе полтора года. Сделать предложение любимой парень решил под Новый год, на фотосессии. Купил кольцо, заказал огромный букет, посвятил в свои планы фотографа и администраторов фотостудии. Все было спланировано четко и максимально секретно, — для Дмитрия, будущего военного штурмана, это была своего рода спецоперация.Почти час пара фотографировалась, позируя на фоне елки и мерцающих огоньков. Нина даже не догадывалась, чем завершится фотосессия. Когда Дима под конец занес в зал огромный букет роз и встал на колено... у нее был шок.— Получился действительно сюрприз. Чувствовала себя в какой-то сказке, и не верилось до конца, что это происходит со мной именно здесь и сейчас, — вспоминает Нина. — Хотелось плакать от счастья, потому что любимый человек понял, что хочет быть со мной рядом всегда, и наши мысли совпали.Регистрацию влюбленные планируют провести этой весной.РАЗЫСКАЛ МАШИНУ, НА КОТОРОЙ ПРИЕЗЖАЛ НА ПЕРВОЕ СВИДАНИЕНа первом свидании Марк и Катя поехали кататься на BMW, а встретиться договорились на парковке возле «Ленты». Именно там Марк и решил сделать ей предложение 8 марта 2020 года.Парень нашел на «Авито» такую же машину, которая у него была когда-то. Рассказал владельцу свой план, хотел даже заплатить ему, но мужчина решил помочь влюбленному бесплатно.— Он подъехал к магазину в указанное время. Друзья положили ему в багажник цветы. Соответственно, мне нужно было в тот день технично сделать так, чтобы мы пошли в магазин. И мне это удалось, — говорит Марк. — Мы подъехали, я увидел автомобиль, говорю: «Смотри, машина такая, как у нас была».Однако на Катю это не произвело никакого впечатления, и она пошла дальше.— Я говорю: «Да нет, подожди, смотри прямо как у нас машина». А она: «Марк, пошли скорее в магазин». Я не отступал: «Смотри, тут багажник открыт». «Марк, ты что, не трогай, чужая машина, пойдем!». Я достаю цветы, она понимает, что что-то не ладно, я встаю на колено, достаю колечко из кармашка, открываю коробочку и говорю: «Катюшек, выходи за меня замуж».Катя согласилась, и прошлой осенью ребята сыграли свадьбу.РАЗВЕРНУЛ ЦЕЛУЮ «СПЕЦОПЕРАЦИЮ» В АЭРОПОРТУКапитан полиции, начальник пресс-службы Росгвардии Челябинской области Альберт Габбазов сделал предложение возлюбленной в аэропорту Челябинска. Чтобы устроить оригинальное обручение, молодой человек подговорил маму невесты и пресс-службу аэропорта.Ксюша должна была вылетать на отдых в Германию, с пересадкой в Москве. Альберт весь вечер готовился: обсуждал нюансы с сотрудниками аэропорта, искал самый красивый букет, переписывался и созванивался со своими помощниками...— Ксюша видела, что я с кем-то переписываюсь, и видела, что это девушка (она консультировала меня по цветам). И приревновала! Позже она мне рассказывала, что подумала: «Раз с кем-то пишется, значит, не так уж я ему и интересна», — с улыбкой вспоминает Альберт.Полицейский проводил любимую, она прошла паспортный контроль и ушла в зал ожидания. А в зале к Ксюше подошла сотрудница аэропорта и попросила проследовать за ней, якобы обнаружились проблемы с документами. Ксюша разволновалась и покорно пошла.Девушку привели в бизнес-зал, где ее ждала мама и Альберт — с цветами и кольцом. Ксения была настолько растеряна, что когда любимый произнес: «Будешь моей женой?», повернулась к маме и спросила: «А что говорить-то?». Однако смятение быстро сменилось радостью, и улетела в отпуск девушка в самых лучших чувствах.А когда Ксюша вернулась в Челябинск, пара стала готовиться к свадьбе. В следующий раз супруги вылетали на отдых из аэропорта уже ожидая рождения сынишки.ПОДНЯЛ КОЛЬЦО В НЕБОЧтобы удивить любимую Роман Третьяков устроил настоящее шоу в одном из челябинских дворов — с дроном и шумным кортежем. Татьяна ни о чем не догадывалась, это был обычный будний день. Роман попросил начальство отпустить девушку пораньше. Тане сказал, что ему срочно понадобились документы, которые лежали дома, и попросил скинуть их из окна, когда он подъедет.А дальше началось такое! Татьяна стоит на балконе, к ней подлетает беспилотник с привязанным мешочком, а в нем — заветная бархатная коробочка. Внизу появляются несколько автомобилей, из их окон грохочет музыка. В какой-то момент все затихает, и Роман снизу кричит в громкоговоритель:— Я люблю тебя! Ты согласна?— Да! — откликнулось в ответ.Через год после предложения Роман и Татьяна сыграли свадьбу в стиле рок. Рыжеволосая невеста с пирсингом и в туфлях, расписанными под татуировку, и жених — в бабочке с черепами. Банкет проходил под аккомпанемент живой музыки. А одну песню спели сами молодожены.ОСУЩЕСТВИЛ МЕЧТУ СТАТЬ ПРИНЦЕССОЙЗафиналит эту праздничную подборку масштабное, красивое и трогательное предложении руки и сердца, которое несколько лет назад поразило весь Челябинск. Нападающий челябинского «Трактора» Александр Тридчиков подарил своей возлюбленной, телеведущей Екатерине Назаровой, настоящую сказку и исполнение мечты. В день предложения Катя была принцессой, а Александр — принцем.В то время Катя работала организатором свадеб, и коллега позвала ее посодействовать в одной свадебной церемонии. На ней Екатерина должна была предстать на сцене в образе сказочной принцессы. Но в итоге сказка обернулась былью — на сцену вышел Саша с хрустальной туфелькой в руке и кольцом.«Комсомольская правда» — Челябинск» поздравляет с праздником героев этой публикации и всех влюбленных! Пусть ваша любовь делает вас сильнее, а душа и сердце каждый день наполняются теплом, нежностью и лаской. Цените и берегите друг друга!К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и ТелеграмПочта: kpchel@phkp.ru