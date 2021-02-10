34-летняя жительница Челябинска зарабатывает на еду детям… показывая стриптиз на веб-камеру. Видеозаписи появились на сайтах с эротическим контентом, а затем разлетелись по соцсетям. Стримерша танцует топлес, задирает подол платья и поет матерные песни, прося скинуть ей деньги. А на заднем фоне слышны детские голоса.— Для меня не надо быть рабом, мне надо лишь 30 тысяч. Кто не скидывает, того баню, — заявила женщина.При этом сами малыши бегают за ее спиной. Мамаша, явно не стесняется своего «увлечения», даже учит их мату и изредка покрикивает в «воспитательных» целях. На одном из фрагментов видео бойкий мальчик спрашивает:— Ты пиццу зарабатываешь?— Да, дети пиццу хотят! — заявила мать подписчикам. — На пиццу. Детям пожрать нечего, я готовить не собираюсь!— Бублик купим, пончик с джемом, — продолжает ребенок.Полиция уже ищет мать-стримершу. Как сообщили «Комсомольской правде» в ГУ МВД по Челябинской области, по публикации в соцсетях началась проверка.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и ТелеграмПочта: kpchel@phkp.ru