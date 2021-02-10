Ситуация с коронавирусом в Челябинской области постепенно стабилизируются, считают власти. Но это не повод сбрасывать маски. Тем более, COVID-19 по-прежнему не щадит никого — ни обычных людей, ни медиков. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 11 февраля 2021 года.На утро 11 февраля число зараженных коронавирусом в регионе достигло 47 929 человек. Плюс 266 подтверждений. Из больниц выписаны 499 человек. Всего ковид победили 38 585 человек. Не удалось спасти еще 14 человек. Непосредственно от COVID-19 скончались девять, остальные — от других причин. Всего погибли 1 848 зараженных коронавирусом.Сегодня в Магнитогорске простились с известным в городе анестезиологом-реаниматологом скорой помощи Виктором Карпенковым. Его родственники сообщают, что он не смог победить коронавирус.— Спасал других… Себя не спас, — пишут горожане в соцсетях.Маски (не) сброшеныНекоторые регионы уже начали отменять обязательный масочный режим из-за улучшения ситуации с коронавирусом. В Челябинской области жесткие ограничения тоже постепенно снимают, но вот от масок пока отказываться не собираются. Как заявила вице-мэр Ирина Гехт, маски — эффективная мера профилактики коронавируса и других заболеваний.— Я думаю, что до конце зимне-весеннего эпидемического сезона, который характеризуется подъемом заболеваемости по ОРВИ, мы точно не будем вести речь об отмене масочного режима, — рассказала КП-Челябинск Ирина Гехт. — Уже ближе к лету будем смотреть по ситуации, принимать или не принимать какие-то решения. Но пока мы даже не смотрим в эту сторону, считаем, что это очень эффективная мера профилактики.Губернатор Челябинской области Алексей Текслер считает, что в регионе достаточно стабильная ситуация по ковиду — есть устойчивый тренд на снижение динамики распространения инфекции. Он уверен, что закрепить этот тренд поможет вакцинация. От COVID-19 привились уже 35 тысяч южноуральцев.Тестирование продолжаетсяВ Челябинской области продолжают тестировать на ковид. За минувшие сутки методами ИФА и ПЦР проведено 6547 тестов. Всего за время пандемии — 1 482 251.Кстати, узнавать результаты тестирования южноуральцы теперь могут быстро и без визита в поликлинику — их уведомит автоинформатор. Звонят жителям с их письменного согласия — для этого при сдаче анализа указывается свой номер телефона. С 15 января автоинформатор совершил уже более 105 тысяч вызовов.Разные аптеки — разные ценыЦены на лекарства от коронавируса в аптеках разнятся в семь раз. Это выяснили депутаты Заксобрания Челябинской области в ходе рейда. Например, антибиотик от одних производителей стоит 210 рублей, та же дозировка других фармпроизводителей — 33 рубля.— Челябинск в числе лидеров по количеству аптек — 1 аптека на 800 человек. Ситуация с наличием лекарств сейчас стабилизировалась, есть все необходимые препараты из списка в разных дозировках. И запас у аптек хороший, препаратов хватит на несколько месяцев, — прокомментировал депутат ЗСО Евгений Рева.Коронавирус уйдет, а курьеры останутсяКоронавирусные ограничения смягчают, но привычки закрепляются. Например, хорошо прижилась курьерская доставка. И спрос на курьеров по-прежнему высок. Челябинская область, кстати, по данным портала SuperJob, в топ регионов с самыми большими зарплатами у курьеров.Например, в феврале 2021 года курьеру с личным авто предлагают зарплату в 110 тысяч рублей, без — 85-90 тысяч рублей. А специалистом курьерской службы можно устроиться оклад от 50 тысяч рублей. К слову, в Москве курьеру-водителю предлагают всего 100 тысяч рублей. Аналитики портала говорят, что спрос на курьеров с прошлого января вырос в 4,8 раз.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и ТелеграмПочта: kpchel@phkp.ru