В Челябинской области закрывается… колония строгого режима. Не то чтобы мир стал лучше, а преступников меньше. Просто законодательство стало более гуманным — чаще «условки» дают или сроки в колонии общего режима. В колонии строгого режима №24 в закрытом городе — сидели за убийства, разбои и прочие тяжкие статьи. Большинство из них — рецидивисты.— При количестве мест на 900 заключенных в ИК-24 отбывали наказание в три раза меньше. Причина закрытия проста — экономическая нецелесообразность, — прокомментировали в пресс-службе ГУФСИН по Челябинской области.Заключенных уже перевели в другие колонии строгого режима Челябинской области. Сотрудникам также предложили работу.В соцсетях появились фотографии из тюрьмы-призрака. «Зона» охраняется до сих пор, но блогерам из сообщества «Мы с Маяка | Атомный Озерск 74» удалось туда попасть, да еще и с фотоаппаратом.— О том, что еще несколько недель назад в ИК-24 кипела жизнь, напоминают забытые кем-то полотенца на уличной сушилке. Рядом сушатся штаны от робы: их, видимо, забыли в суете переезда. Из предметов быта остались панцирные кровати, тумбы и винтажные люстры из 80-х. А вот телевизоры (а было здесь и такое) уже забрали: перераспределили на другие «зоны», — пишут блогеры «Мы с Маяка | Атомный Озерск 74».Среди заключенных ИК-24 «знаменитостей» не было, уточнили в ГУФСИН. Но сама колония даже старше самого Озерска. «Спецконтингент» (заключенные, спецпереселенцы, «указники») возводили город и сам комбинат.— Озерская зона считалась по большей части «черной»: то есть, заключенные жили по законам криминального мира, которые порой еще строже тех, что прописаны в официальных кодексах. Последняя попытка побега здесь была несколько десятков лет назад. Неудачно: беглый жулик не смог преодолеть один из семи периметров охраны, — рассказывают блогеры. — Кстати, несмотря на то, что «постояльцев» здесь уже нет, меры безопасности действуют до сих пор. Например, охранники по привычке не открывают следующую по ходу дверь, пока не закрыта предыдущая. Это нужно для того, чтобы в экстренном случае помешать побегу заключенного.— Сегодня ИК-24 — как суперсекретный и полузаброшенный музей исправительной системы. Но на самом деле, у комплекса впереди очень интересная участь. Какая — расскажем позже, — заинтриговали блогеры.В пресс-службе ГУФСИН прокомментировали, что процесс ликвидации учреждения еще идет. А вот что будет с объектами — неизвестно.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и ТелеграмПочта: kpchel@phkp.ru