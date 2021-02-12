Людей тестируют, чтобы выявить бессимптомных носителей коронавируса. Фото: Ангелина ЗАКИРОВА

В Минздраве озвучили адреса и время работы «кабинетов» для бесплатного ПЦР-тестирования на коронавирус в Челябинской области. Сдать анализ в регионе можно 13 и 14 февраля в торгово-развлекательных комплексах.

— С собой необходимо взять паспорт и медицинский полис, — уточнили в ведомстве. — За два часа до тестирования рекомендуем воздержаться от приема пищи и ничего не пить.

Всем пришедшим нужно быть в маске и соблюдать социальную дистанцию.

Челябинск:

13 февраля:

ТК «Алмаз»: с 10:00 до 13:00.

ТК «Космос»: с 14:00 до 17:00.

ТК «Горки»: с 14:00 до 17:00.

ТК «Кольцо»: с 11:00 до 15:00.

ТК «Куба»: с 13:00 до 16:00.

ТК «Алмаз» («Леруа Мерлен»): с 10:00 до 14:00.

14 февраля:

ТК «Горки»: с 14:00 до 17:00.

ТК «Кольцо»: с 11:00 до 15:00.

ТК «Куба»: с 13:00 до 16:00.

ТК «Алмаз» («Леруа Мерлен»): с 13:00 до 16:00.

Копейск:

ТК «Слава»: 13 и 14 февраля, с 10:00 до 13:00.

Кыштым:

ТК «Радуга»: 13 и 14 февраля, с 9:00 до 11:00.

Магнитогорск:

13 февраля:

ТК «Континент»: с 10:00 до 12:00.

ТК «Гостинный двор»: с 10:00 до 12:00.

Миасс:

ТК «Слон»: 13, 14 февраля, с 12:00 до 15:00.

Пласт:

ТК «Раздолье» : 13 и 14 февраля, с 10:00 до 14:00.

Сатка:

ТК «Факел»: 13 и 14 февраля, с 11:00 до 13:00.

Южноуральск:

ТК «Южный»: 6 и 7 февраля, с 10:00 до 12:00.

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