Людей тестируют, чтобы выявить бессимптомных носителей коронавируса.
Фото: Ангелина ЗАКИРОВА
В Минздраве озвучили адреса и время работы «кабинетов» для бесплатного ПЦР-тестирования на коронавирус в Челябинской области. Сдать анализ в регионе можно 13 и 14 февраля в торгово-развлекательных комплексах.
— С собой необходимо взять паспорт и медицинский полис, — уточнили в ведомстве. — За два часа до тестирования рекомендуем воздержаться от приема пищи и ничего не пить.
Всем пришедшим нужно быть в маске и соблюдать социальную дистанцию.
Челябинск:
13 февраля:
ТК «Алмаз»: с 10:00 до 13:00.
ТК «Космос»: с 14:00 до 17:00.
ТК «Горки»: с 14:00 до 17:00.
ТК «Кольцо»: с 11:00 до 15:00.
ТК «Куба»: с 13:00 до 16:00.
ТК «Алмаз» («Леруа Мерлен»): с 10:00 до 14:00.
14 февраля:
ТК «Горки»: с 14:00 до 17:00.
ТК «Кольцо»: с 11:00 до 15:00.
ТК «Куба»: с 13:00 до 16:00.
ТК «Алмаз» («Леруа Мерлен»): с 13:00 до 16:00.
Копейск:
ТК «Слава»: 13 и 14 февраля, с 10:00 до 13:00.
Кыштым:
ТК «Радуга»: 13 и 14 февраля, с 9:00 до 11:00.
Магнитогорск:
13 февраля:
ТК «Континент»: с 10:00 до 12:00.
ТК «Гостинный двор»: с 10:00 до 12:00.
Миасс:
ТК «Слон»: 13, 14 февраля, с 12:00 до 15:00.
Пласт:
ТК «Раздолье» : 13 и 14 февраля, с 10:00 до 14:00.
Сатка:
ТК «Факел»: 13 и 14 февраля, с 11:00 до 13:00.
Южноуральск:
ТК «Южный»: 6 и 7 февраля, с 10:00 до 12:00.
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