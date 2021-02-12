«Интерсвязь» провела интернет в «южноуральский город с московским временем»

Компания «Интерсвязь» сделала новый шаг по покорению горно-заводской зоны Челябинской области. В феврале 2021 года услуги лидера телекоммуникационного рынка региона стали доступны жителям поселка Бердяуш. На данный момент специалисты приняли уже около 100 заявок. Как и в большинстве малых населенных пунктов, большинство абонентов подключили комплексный пакет, который включает в себя кабельное телевидение.

Работы в Бердяуше, стали для инженеров компании новым вызовом. Поселок окружен горами и хребтами, поэтому ландшафт и в самом населенном пункте сложный для абсолютно любых работ по проведению коммуникаций, в том числе и интернета. Специалистам пришлось отойти от схемы, которую они используют в крупных городах и адаптировать ее под новые условия.

Немаловажный факт: Бердяуш входит в план по созданию масштабного туристического кластера в горно-заводской зоне. Неподалеку от поселка расположены «Пороги». Это старейшая построенная в стране гидроэлектростанция, здесь же расположен и завод, на котором впервые начали производить ферросплавы. Ежегодно достопримечательность посещают десятки тысяч южноуральцев и гостей региона. Появление в населенном пункте качественного и быстрого интернета, сможет значительно повлиять на улучшение туристического сервиса, а в первую очередь на повышение безопасности туристов. Геолокационные метки помогают специальным службам более оперативно реагировать на ЧП и оказывать помощь пострадавшим.

Бердяуш — это третий по величине населенный пункт в Саткинском районе. Еще в советские времена он стал важнейшим железно-дорожным узлом в Челябинской области и остается таким до сих пор. Прославился поселок благодаря тому, что долгое время жил по Московскому времени, в связи с тем, что основные предприятия Бердяуша относятся к железнодорожной сфере.

— Это стратегически важный для Челябинской области поселок в туристическом и экономическом планах. Для подобных населенных пунктов появление качественного и быстрого интернета всегда становится драйвером дальнейшего прогресса, так показывает наш опыт. Таким образом, продолжая программу по подключению к сети малых населенных пунктов, компания «Интерсвязь» напрямую влияет на развитие Южного Урала, а значит и на повышение уровня жизни людей, которые проживают на территории области, — рассказывает технический директор компании «Интерсвязь» Радик Ягламунов.

Напомним, компания «Интерсвязь» второй год подряд, используя исключительно собственные средства, продолжает работу по подключению отдаленных территорий. На данный момент более 250 тысяч частных домохозяйств и свыше 350 территорий регионов присутствия уже получили доступ к «всемирной паутине». Только в 2020 году оптоволокно дотянулось до еще 100 различных поселков, деревень и, конечно, до частного сектора. Технология PON активно внедряется во всех 23 городах присутствия компании в Челябинской, Свердловской и Курганской областях.

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