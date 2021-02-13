Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 14 февраля 2021: новые заражения и «Лыжня России» в пандемию

В Челябинске на старт «Лыжни России-2021» вышли более 5 тысяч участников. Фото: Минспорта ЧЕлябинской области

В Челябинской области за сутки зарегистрировали 260 новых случаев коронавируса. Среди зараженных шесть школьников. С начала пандемии число заболевших достигло 48 714. Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе на сегодняшний день.

Скончались 12 человек. У всех был диагностирован COVID-19, но непосредственно от него скончались восемь пациентов. Причиной смерти остальных стали сопутствующие заболевания.

Инфографика: коронавирус74.рф

Больничные палаты при этом покинули 502 пациента, а с начала пандемии число выздоровевших от коронавируса составило 39 807 человек. Под присмотром врачей остаются 6 978 зараженных.

Оценка Роспотребнадзора

Ситуация по заболеваемости острыми респираторными заболеваниями и гриппом в Челябинской области оценивается как неблагополучная. Об этом говорится в отчете главного санитарного врача Челябинской области Анатолия Семенова.

Инфографика: yandex.ru/covid19/stat

— По состоянию на 13 февраля в Челябинской области зарегистрировано 48 714 случая новой коронавирусной инфекции (показатель на 100 тысяч населения –1405,3), — добавил Анатолий Семенов. — Управлением Роспотребнадзора по Челябинской области за прошедшие сутки передано в медицинские организации 155 человек для организации медицинского наблюдения и лабораторного обследования.

Где больше всего зараженных

Согласно данным регионального управления Роспотребнадзора за минувшие сутки в Челябинской области больше всего случаев заражения COVID-19 зарегистрировали в Челябинске — 96.

В три раза меньше в Магнитогорске — 32 новых случаев коронавируса. В Миассе — 17, Копейске — 11, по восемь — Сатке и Златоусте.

Лыжные забеги в пандемию

В Челябинске прошла «Лыжня России». Как будто и не было самоизоляции, ограничений. Стартовый городок на стадионе Елесиной в Челябинске, как и во все прошлые годы, напоминал большой спортивный «муравейник». Участников не обязывали быть в защитных масках, а на входе ни у кого и не думали измерять температуру.

Кстати, в числе участников забега Центрального района была и супруга губернатора Челябинской области Алексея Текслера Ирина. Она вышла на старт вместе с сынишкой Мишей.

— Миша у нас три раза в неделю катается на лыжах и чувствует себя на трассе уверенно. Я тоже постаралась уверенно бежать. Упала только один раз — на старте. Но мне кажется, что вполне достойно завершила дистанцию, — поделилась впечатлениями после финиша Ирина Текслер.

Это были последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 14 февраля 2021 года.

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