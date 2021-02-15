Федеральный конкурс спортивных проектов «Ты в игре» 15 февраля заканчивает прием заявок. Уже сегодня регистрация будет закрыта, и к работе приступит Экспертный совет, в который входят ведущие управленцы российского спорта, создатели успешных стартапов и известные спортсмены.Член Экспертного совета конкурса, председатель Совета директоров футбольного клуба «Зенит» Елена Илюхина отмечает:— Развитие любительского спорта и популяризация активного образа жизни на сегодняшний день входят в приоритеты государства. Конкурс «Ты в игре» посвящен именно этому — мы стремимся сделать спорт доступным для всех желающих и таким образом приучить людей к регулярной физической активности. Учитывая число участников, можно смело сказать, что конкурс объединил сотни активных людей по всей стране.На сегодняшний день оргкомитетом конкурса принято более 2500 заявок из 83 регионов страны. По числу поданных проектов лидируют Москва и Московская область. В десятке самых активных регионов оказалась и Челябинская область. Бег, футбол, ОФП, хоккей — топ-5 самых популярных спортивных направлений, которым посвящены представленные проекты. В рамках этих направлений реализуются и челябинские проекты.Проект «Бегущий человек» из Миасса объединяет любителей бега на осенних и весенних кроссах. Программа соревнований, как правило, включает не только забег, но и мини-турнир по ОФП — перетягивание каната, армрестлинг, поднятие гири и иные виды физической активности по желанию участников. Главными целями организуемых спортивных мероприятий являются повышение общественного интереса к спорту, популяризация здорового образа жизни, а также установление общения между единомышленниками. К соревнованиям может присоединиться любой желающий в возрасте старше 18 лет.— Наше сообщество для тех, кто не понаслышке знает, что такое бег и кому по душе ощущение свободы, поток воздуха в лицо, жара изнутри и стремление к заветной цели. Для тех, кто принял решение меняться и становиться лучше. Для тех, кто успешен или только хочет стать успешным. Для тех, кто стремится к лучшему будущему и покорению новых высот, — описывает свой проект Александр Кистанов.Любительский хоккейный клуб «Металлург» от участников из Челябинска обучает игре в хоккей любого желающего вне зависимости от уровня подготовки. Программа клуба включает в себя обучение технике катания на льду, технике владения клюшкой и шайбой, осуществляется общая и специальная физическая подготовка.Тренировки проходят в индивидуальном и групповом формате. В клубе также уделяется внимание занятиям по баскетболу, футболу, роллер-хоккею и занятиям в тренажерном зале.Что дает хоккейный клуб своим воспитанникам помимо физического здоровья? Новые знакомства, дружный коллектив, общение с единомышленниками, возможные благодаря спортивным сборам, мастер-классам и другим досуговым мероприятиям. Разумеется, участие в соревнованиях разного уровня также входит в повестку клуба.Менее популярные спортивные направления также представлены проектами из Челябинска. Так, например, проект «Аша AllDrive» от участников из Ашинского района посвящен автоспорту. В рамках проекта несколько раз в год на территории Ашинского района проводятся авто-фестивали с элементами автомобильного спорта. Цели проекта — популяризация автоспорта в Ашинском районе, повышение безопасности дорожного движения и привлечение потока туристов в район. В 2021 году на соревнования приехали пилоты не только из Челябинской области, но и из других регионов — Башкирии и Татарстана.Согласно положению конкурса, заявленные спортивные проекты должны быть действующими на момент подачи заявки, а также демонстрировать возможность дальнейшего роста, их автор должен стремиться к популяризации любительского спорта в России. Цель конкурса — поддержка самых креативных проектов, которые способны помочь развитию массового российского спорта и привлечь к активному образу жизни как можно больше людей. Победителя конкурса ожидает главный приз — 1 000 000 рублей на развитие своего проекта.