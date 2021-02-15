Бывшие хозяева, предавшие челябинского пса Грея, требуют вернуть его назад

Грея привязали к дверям клиники и оставили записку, недавно он обрел новый дом. Фото: bagrat.vet/instagram.com

В истории пса Грея, который нашел новую семью после того, как его отправила на смерть бывшая хозяйка, случился новый поворот. Теперь его требуют вернуть обратно.

— Мы думали, что в этой громкой истории поставлена точка. И тут гром среди ясного неба! Нам пришло официальное письмо от Управления ветеринарии Министерства сельского хозяйства Челябинской области, — рассказал ветеринар-блогер Баграт Агажанов, в чью клинику подкинули пса.

В сообщении ведомства говорится, что им поступило обращение гражданина Ческидова, который якобы уже обращался по поводу передачи ему вышеуказанной собаки, и ему было отказано.

— Гражданин Ческидов просит оказать помощь в содействии возврата собаки, — говорится в письме.

В клинике вспомнили кто же этот товарищ Ческидов.

— Нам звонил мужчина, который представился бывшим мужем бывшей хозяйки, той самой, которая решила избавиться от своего четвероногого друга. Мы, как и всех других претендентов, пригласили того мужчину на собеседование, договорились на конкретный день и время, ждали-ждали, но не дождались, мужчина не явился, на связь больше не выходил. И вот, спустя месяц, такое письмо! — говорит Баграт Агажанов.

Ветеринар-блогер возмущается: где он был раньше, когда женщина не справлялась с Греем и когда ему требовалось дорогостоящее лечение?

Больше всех шокирована новая хозяйка пса Ирина Саушкина. Она категорически против расставаться с новым членом семьи, тем более, что Грей уже освоился на новом месте, а его здоровье пришло в норму. И клиника, и семья Саушкиных надеются решить проблему мирным путем. Кроме того, как пояснили в клинике, чтобы потребовать животное назад у новоявленного экс-владельца должны быть доказательства: ветеринарный паспорт или зарегистрированный чип.

Почему от собаки решили избавиться, да еще и таким способом, рассказали знакомые семьи. По их словам, пес просто испортил диван и дверь. Однако после публикации этой версии хозяйка Грея написала очень эмоциональное письмо ветеринарам. Баграт Агажанов вылечил Грея и вместе с коллегами помог найти ему новый дом и не потерять веру в людей.

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