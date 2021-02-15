Все больше челябинцев соблюдают масочный режим. Фото: Алевтина Никитина/facebook.com

Коронавирус уже стал обыденностью для жителей Челябинской области. Если в начале пандемии масочный режим соблюдали лишь единицы, то сейчас СИЗами уже пользуется подавляющая часть населения. Но вирус сдавать свои позиции не собирается — ежедневно число заболевших варьируется в среднем от 200 до 270 человек.

Статистика: коронавирус74.рф

По данным регионального Минздрава на 15 февраля, в регионе зафиксировано 49 234 случая COVID-19. За прошедшие сутки болезнь выявили у 259 южноуральцев, 3 из которых — школьники. При этом выздоровели 570 пациентов, а всего с начала пандемии с вирусом справились 40 852 человека. Еще 6 426 заболевших остаются под присмотром специалистов.

За прошедшие сутки не обошлось и без смертей. Умерли 12 пациентов, у которых был диагностирован коронавирус. Семеро из них скончались непосредственно от вируса, а у остальных он был сопутствующим, смерть наступила по другим причинам.