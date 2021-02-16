В Магнитогорске после смерти школьницы вычислили торговцев снюсами

Трое молодых людей продавали снюс через Telegram Фото: Мария ЛЕНЦ

В Магнитогорске силовики накрыли преступную группу. Трое молодых людей, двоим из которых по 26 лет и одному 22 года, торговали снюсами через Telegram. В ходе обысков дома у продавцов нашли несколько сотен коробок с запрещенными веществами. Об этом сообщил КП-Челябинск источник в правоохранительных органах.

На след продавцов удалось выйти после трагедии — в начале февраля 17-летняя школьница выпала из окна многоэтажки. 11-классница скончалась в больнице. У девочки нашли переписку в Telegram, где она договаривалась о покупке снюсов.

В региональном следственном комитете обещали предоставить комментарий по расследованию ЧП позже.

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Напомним, в конце 2019 года депутаты Законодательного собрания области приняли важный региональный закон, запретив продавать снюсы детям на территории региона.

В челябинских школах было несколько случаев отправления снюсами. Более старшие дети продавали их младшим, а иногда угощали тех «жвачками» из измельченного табака. Самых слабеньких едоков приходилось откачивать в стенах больницы.

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