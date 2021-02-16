Ограничения в связи с коронавирусом в Челябинске 2021: лимит на посещение мероприятий до 21 февраля

Заполнять площадки можно лишь на 60% Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске продолжает действовать ряд ограничений в связи с коронавирусом. Режим самоизоляции необходимо соблюдать южноуральцам старше 65 лет. Такие меры приняты до 21 февраля включительно.

Что касается массовых мероприятий, то здесь все еще действуют ограничения по заполняемости площадок. При проведении культурных, спортивных и других мероприятий, заполнять помещение посетителями можно лишь на 60%.

Также продолжает действовать и масочный режим. Недавно первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт рассказала КП-Челябинск, что власти пока даже не думают о том, чтобы отменять его, поскольку это является хорошей мерой профилактики многих болезней.

— Я думаю, что до конца зимне-весеннего эпидемического сезона, который характеризуется подъемом заболеваемости по ОРВИ, мы точно не будем вести речь об отмене масочного режима, — рассказала КП-Челябинск Ирина Гехт. — Уже ближе к лету будем смотреть по ситуации, принимать или не принимать какие-то решения.

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