Жители Челябинска вновь жалуются на дорогие авиабилеты из Москвы. Чем ближе к вылету, тем дороже. В непростой ситуации оказалась семья Шафигиных, чей сын Лева страдает редким заболеванием — синдром Барта. Малыш вместе с папой лежали в московской больнице для обследования и корректировки лечения. Вернуться домой они запланировали 20 февраля. Но уже сегодня, за четыре дня до, самые дешевые билеты (взрослый + детский) предлагает «Победа» за 24 378 рублей. Семья в панике, как же теперь домой лететь?— Сложность в том, что госпитализация это такая штука, тебе никто не скажет заранее, когда выпишут. Врачи смотрят по состоянию. Меняют дозировку лекарств, смотрят, как организм себя ведет, — рассказала мама мальчика Виктория журналисту КП-Челябинск. — По идее Лева и сопровождающий имеет право на льготу, так как у него инвалидность. Но на деле ничего такого нет. Регион должен как-то квоту выделять или закупать эти билеты, я точно не знаю. Еще в июле пыталась найти концы, но так и не получилось.Напомним, после того, как в Челябинске произошла смена авиакомпании «Аэрофлот» на «Россию» жители столицы Южного Урала обратили внимание на резкое подорожание билетов. Поднялись цены и на лоукостере «Победа». Проверку по этому поводу организовывало УФАС, но оно никаких нарушений не обнаружило.Некоторые челябинцы даже летают через Екатеринбург. Но перенести дорогу из Кольцово до Челябинска ребенку будет тяжело.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и ТелеграмПочта: kpchel@phkp.ru