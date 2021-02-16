Большинство челябинцев соблюдает масочный режим в общественных местах Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Коронавирус продолжает своей шествие по Челябинской области. Ежедневно все больше людей заражаются этой болезнью. Увеличилась за последние месяцы также и смертность из-за COVID-19 и сопутствующих ему заболеваний. Но все чаще слышны разговоры о возможном смягчении ограничений.

Инфографика: коронавирус74р.рф

За минувшие сутки в Челябинской области подтвердилось 255 новых случаев заражения коронавирусом. Школьников среди них нет.

На сегодняшний день в регионе 6023 человека больных COVID-19. Из больниц выписались 644 пациента.

С начала пандемии в Челябинской области подтверждено 49 489 случаев заболевания коронавирусом.

На утро 16 февраля умерли 14 человек: от COVID-19 — 8 человек, от других причин — 6 человек.

Статистика: yandex.ru/covid19/stat

Коронавирус в Челябинской области

В Челябинской области продолжает действовать масочный режим. Недавно первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт рассказала КП-Челябинск, что власти пока даже не думают о том, чтобы отменять его, поскольку это является хорошей мерой профилактики многих болезней.

— Я думаю, что до конца зимне-весеннего эпидемического сезона, который характеризуется подъемом заболеваемости по ОРВИ, мы точно не будем вести речь об отмене масочного режима, — рассказала КП-Челябинск Ирина Гехт.

Школьница Соня Канишева, которая открыла интернет-магазин по продаже толстовок на «путинское» пособие, полнила коллекцию принтов изображениями медиков. Так она решила отблагодарить врачей за их труд во время пандемии коронавируса.

Модный предмет одежды получил в подарок и министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов. Толстовку для него изготовили специально белоснежную, напоминающую медицинский халат. На ней изображен врач в защитном костюме.

— Худи очень теплое, если увлекаетесь спортом, вам будет комфортно! Мы видим, сколько врачи делают и это наше «спасибо». Кстати, я сама думала идти в медицинский, в итоге поступила на биофак. Бабушка хочет, чтобы Соня пошла в медицину, — рассказала министру мама Сони.

Министр здравоохранения региона Юрий Семенов оценил подарок школьницы. Фото: пресс-служба минздрава Челябинской области

Коронавирус в Челябинске

Группа «Руки вверх!» снова перенесла свой концерт, который запланировала в Челябинске. Фанаты должны были увидеть вживую поп-музыкантов 27 февраля, но помешали ограничения, так как официально танцы запрещены.

— Постепенно начали снимать ограничения по посещению культурно-зрелищных мероприятий, но министерство культуры Челябинской области пока не согласовывает организацию танцпола на концертах города и области, — написали организаторы мероприятия. — Как вы понимаете, концерт группы «Руки Вверх!» без танцпола провести невозможно. Мы до последнего надеялись на нашу с вами встречу, верили, что концерт, запланированный на 27 февраля состоится, но вынуждены вновь переносить концерт.

Новая дата концерта «Руки вверх» назначена на 28 мая. Отметим, что музыкальная группа пытается дать свой концерт в Челябинске с апреля 2020 года.

Вживую увидеть Жукова челябинцам можно будет только весной. Фото: vk.com / РУКИ ВВЕРХ | Челябинск | 28.05.21 | ЛА «Трактор»

Переболели недавно коронавирусом и хотите скорее вернуться на работу или на учебу без серьезных последствий для своего здоровья? Доктор медицинских наук Елена Гусакова рассказала «Комсомольской правде» о том, что следует сделать, чтобы добиться положительного результата в этом деле. Подробнее об этом читайте в материале.

Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 17 февраля 2021 года.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru