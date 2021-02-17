NollamLab прогрессивный южнокорейский бренд. В основе каждой линейки формулы восточной медицины. Эффективность средств доказана клиническими тестированиями, а также проверена в клиниках пластической хирургии.Корейская косметика вот уже десять лет заслужено пользуется статусом «волшебной» и «омолаживающей» среди миллионов женщин. И пусть главным критерием, для наших девушек, остается доступность — косметика из Корее даже тут выигрывает позиции у своих конкурентов.В интернет-магазине azuma.store и во всех магазинах AZUMA уже сейчас можно приобрести новинки от NollamLab, кстати, новинка только в феврале представлена со скидкой:— NollamLab Мист для волос увлажняющий;— NollamLab Кондиционер питательный и увлажняющий для всех типов волос с комплексом для восстановления структуры волос;— NollamLab Крем для лица интенсивный против морщин обогащенный пептидами;— NollamLab Маска для лица угольная для очищения пор;— NollamLab Маска для лица гиалуроновая для мгновенного увлажнения;— NollamLab Маска для лица коллагеновая против морщин.Подробное описание каждого из средств, а так же стоимость, можно уточнить в официальном аккаунте сети AZUMA в Instagram или на официальном сайте сети.ООО «Дрогери» (Юридический адрес: 454084, г. Челябинск, Калинина, 11Б, ОГРН 1187456006924), индивидуальный предприниматель Выгузов Николай Александрович, зарегистрирован за номером ОГРНИП 320745600081032, ИНН 744919571683.На правах рекламы.