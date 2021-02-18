Лидер телекоммуникационного рынка Челябинской области компания «Интерсвязь» продолжает реализацию собственного инвестиционного проекта по обеспечению высококачественными услугами связи частных домовладений, малых населенных пунктов и садовых товариществ. Новое комплексное решение — «Умный поселок» — позволит сделать качественный рывок в развитии инфраструктуры и качестве жизни.Речь идет о комплексной цифровизации малых населенных пунктов и реализации в них информационной «эко-системы», которая уже долгое время работает в областном центре и хорошо себя зарекомендовала.«Умный поселок» — это широкий спектр цифровых сервисов, включающий в себя «Умные домофоны», «Умное освещение», «Умное видеонаблюдение», «Умный шлагбаум», а также платформу для общения жителей с администрацией населенного пункта и между собой. При этом каждая из услуг может оказываться как для одного дома или хозяйства, так и охватывать всю инфраструктуру поселка.Особый упор в реализации программы сделан на обеспечение безопасности повседневной жизни пользователей услуг компании «Интерсвязь». Например, установленный при въезде в населенный пункт «Умный шлагбаум», с помощью технологии машинного зрения и нейросетей определяет государственный регистрационный номер автомобиля. Авто, внесенные в базу системы, проезжают беспрепятственно; для родственников и друзей жителей населенного пункта реализована функция «гостевого доступа». «Чужаки» доступа к проезду не имеют, исключения составляют экстренные службы: машины «скорой помощи», правоохранительных органов, пожарной охраны.Еще один сервис, отвечающий за безопасность, «Умное видеонаблюдение». Искусственный интеллект способен распознавать необычную или подозрительную активность, отслеживать ЧП и вносить их в журнал событий, а также анализировать скорость транспортных средств на дороге. Доступ к системе может получить любой из жителей: при помощи своего смартфона и мобильного приложения «Интерсвязь. Умный город».В это же приложение интегрирована платформа для общения с администрацией поселка. Она автоматически собирает заявки и обращения, анализирует и сортирует их по темам. Особой популярностью пользуется система оповещения населения об аварийных и плановых работах. Жители получают возможность оценить выполнение той или иной задачи, а также оперативно дать обратную связь.— Реализация масштабного проекта по подключению частного сектора к высококачественным услугам связи компания «Интерсвязь» начала более двух лет назад и с каждым месяцем набирает обороты. Внедрение «умных» сервисов в перспективе должно нивелировать различия в качестве жизни между малыми населенными пунктами и большими городами. Мы подключили к сети свыше 350 территорий и каждую из них готовы сделать «умной», — подчеркнул председатель совета директоров компании Леонид Вахрамеев.Новости компаний.