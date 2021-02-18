Несмотря на смягчение ограничений, говорить об снятии масочного режима еще рано. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Коронавирус в Челябинской области начал сбавлять свои обороты. Все больше пациентов выписывается из больниц, а также наблюдается снижение новых случаев заражений. Способствует ли этому вакцинация? Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Челябинской области.

Инфографика: коронавирус74.рф

За минувшие сутки в Челябинской области подтвердились 238 новых случаев заражения коронавирусом. Школьников среди них нет, сообщает региональный минздрав.

Всего на сегодняшний день в регионе 5807 человека больных COVID-19. Из больниц выписались 334 человека. С начала пандемии в Челябинской области подтверждено 49 976 случаев заболевания коронавирусом.

За прошедшие сутки умерли 13 человек. Непосредственно от коронавируса — семь человек, а от других причин — четыре.

Статистика: yandex.ru/covid19/stat

Коронавирус в Челябинской области

Ситуация с коронавирусом в регионе начала улучшаться. 18 февраля губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о снятии ряда ковидных ограничений в регионе. Что изменилось.

— режим самоизоляции для южноуральцев возраста 65+ продлили с 22 февраля по 7 марта 2021 года.

— разрешенное количество участников спортивных, зрелищных, публичных и массовых мероприятий увеличили с 60 до 75 процентов.

— Снят запрет на проведение развлекательных мероприятий и вечеринок в кафе и ресторанах. Правда, при условии соблюдения всех рекомендаций Роспотребнадзора.

А вот режим самоизоляции для жителей региона возраста 65+ снова продлили. Он будет действовать до 7 марта 2021 года

Также сохраняется масочный режим. Надевать индивидуальные средства защиты нужно в помещениях и общественном транспорте. Ранее вице-губернатор Ирина Гехт прокомментировала, в каком случае его могут отменить.

Как подготовиться к прививке от коронавируса и добиться от нее максимально эффективного результата? Столичная редакция КП обратилась с этим вопросом ко врачу функциональной и антивозрастной медицины Юлии Юсиповой. Она дала три простых совета, которым нужно следовать для достижения поставленной цели. Подробнее читайте в материале.

Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 19 февраля 2021 года.

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