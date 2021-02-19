Врачи уже больше года борются с пандемией коронавируса Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Заражаемость коронавирусом в Челябинской области продолжает постепенно спадать. Если в конце января среднесуточная заболеваемость колебалась в среднем на 280 случаях, то сейчас этот показатель идет к 230. Вместе с тем в регионе продолжается вакцинация населения.

По данным регионального минздрава, за прошедшие сутки коронавирус подтвердился еще у 233 жителей Челябинской области, среди них есть один школьник. Таким образом, общее число заболевших с начала пандемии уже больше полусотни тысяч — 50 209 случаев.

За прошедшие сутки выписаны 318 жителей области, всего с начала пандемии COVID-19 победили 42 494 человека. Лечение продолжают 5 714 человек.

Коронавирус унес жизни еще 8 южноуральцев. Непосредственно от COVID-19 скончались пять пациентов, от других причин — трое, ковид у них стал сопутствующим диагнозом.

Инфографика: коронавирус74.рф

Статистика: yandex.ru/covid19/stat

Коронавирус в Челябинской области

Погибшим от COVID-19 врачам в Челябинской области хотят установить памятник. Депутаты ЗСО организовали конкурс на разработку эскизного проекта.

Как заявил председатель Законодательного собрания Челябинской области Владимир Мякуш, эскизы пройдут конкурсный отбор, а изготовление композиций будет производиться за счет привлеченных внебюджетных средств. По его словам, несколько организаций уже сейчас намерены принять участие в финансировании данного проекта

По замыслу, разрабатываемая скульптура должна стать символом уважения к труду врачей в борьбе с пандемией коронавируса. Местом для размещения памятника должен будет стать сквер имени Андреевского.

Желающие принять участие в конкурсе могут прислать свои эскизные проекты до 15 марта. С техническим заданием можно ознакомится на сайте ЗСО