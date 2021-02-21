Студенческие отряды Челябинска давно известны своей волонтерской работой на благо города. И 2020-й пандемийный год показал, насколько важна их деятельность. Бойцы студотрядов стали палочкой-выручалочкой для челябинцев. Они не только работали в колл-центрах, раздавали маски и продукты, но и помогали в благоустройстве парков и скверов. В благодарность за многолетнюю помощь жителям города 17 февраля глава Челябинска Наталья Котова открыла сквер имени студенческих отрядов на пересечении улиц Ленина и Тернопольской.Место притяжения молодежиМесто для сквера было выбрано неслучайно. С выбором помогали жители Челябинска — на портале «Активный житель» было предложено пять разных мест. Но горожане остановились именно на сквере Тернопольской рядом с ЮУрГУ — это популярное место, где собираются студенты и челябинцы в любое время года.На открытии сквера Наталье Котовой провели экскурсию — показали фотостенд в честь южноуральских активистов, рассказали о планах и идеях. Например, о желании поставить в сквере арт-объект. Как рассказал руководитель регионального отделения ЧРО МООО «Российские студенческие отряды» Юрий Болдырев, в планах не навязывать жителям города тему студотрядов, а гармонично вписать арт-объект в существующий ландшафт. Главе Челябинска идея понравилась, и к ее реализации было предложено привлечь главного архитектора города Павла Крутолапова.Пандемия показала новые возможностиНаталья Котова пообщалась с бойцами и поблагодарила их за работу и помощь: «Режим повышенной готовности в прошлом году показал нам, в каких еще сферах студенческие отряды могли оказать помощь городу. Спасибо, что в условиях пандемии смогли быстро сориентироваться и переключиться на волонтерскую работу, раздачу масок, работу в колл-центрах министерства здравоохранения и министерства образования. Ваша помощь оказалась просто незаменима после ЧП в ГКБ-2».В прошлом году бойцы студотрядов активно помогали в благоустройстве скверов и парков Челябинска, так как из-за пандемии многие рабочие из стран ближнего зарубежья не смогли приехать на работы в город. Самые знаковые — Сад камней, «Плодушка», Заячий остров. «Было вывезено колоссальное количество мусора из мест, где некому было наводить порядок. Ребята справились, и их труд вознагражден по заслугам», — сказала Наталья Котова.Боец студотряда Татьяна Болыдрева рассказала, что минувшим летом было создано 12 отрядов из 120 человек, которые трудились на расчистке скверов. «Когда я поступала в отряды, то выбирала педагогические, чтобы разнообразить досуг детей в детских лагерях. Но в прошлом году поработать с ребятами не получились. Поэтому мы разработали новый проект «Отряды города», чтобы помогать в благоустройстве общественных пространств Челябинска, — рассказала Татьяна Болдырева. — Например, мы три месяца занимались расчисткой Сада камней».Новое помещение и праздники для детей во дворахДвижение студотрядов в Челябинской области сегодня насчитывает около двух тысяч человек. Пандемия, безусловно, подкосила несколько направлений. Но студенты надеются, что уже летом они возродятся. Поэтому предложили Наталье Котовой организовать городские педагогические отряды.«Вожатые в Челябинской области востребованы, но не во всей мере. Поэтому мы хотим предложить организовать педагогические отряды, которые будут работать не только с детьми в лагерях, но и во дворах. Мы могли бы организовывать праздники, игры для детей», — предложила Татьяна Болдырева.Наталье Котовой идея пришлась по душе: «У нас в школах есть летние лагеря, обычно с детьми проводят мероприятия педагоги. Но я думаю, можно посмотреть, какую часть мы можем передать студотрядам. Возможно, через «Спортивный город» начнем работы с детьми во дворах».Еще один важный вопрос, которые студенты обсудили с главой Челябинска, это выделение помещения для движения. Наталья Котова рассказала, что место для штаба регионального движения уже предложено — недалеко от сквера на улице Сони Кривой.Движению студотрядов — 60 летДвижение студенческих отрядов действует в Челябинской области еще с советских времен. Силами студентов построены заводы, школы, детские садики и огромное количество социально-культурных объектов. Например, бойцы активно привлекались к возведению Драмтеатра.«В зимний трудовой семестр наши бойцы не только помогают в Челябинске, но и трудятся на производственных объектах «Маяк» в Озерске, на Ленинградской АЭС №2, на строительстве логистического центра в Калининграде. Это что касается массовых российских строек, — говорит Юрий Болдырев. — Летом мы планируем вернуться к доковидным временами. Одна из точек роста движения в городе — привлечение в отряды студентов колледжей и техникумов».По словам Юрия Болдырева, открытие сквера студотрядов — это, с одной стороны, признание заслуг всего 60-летнего движения, а, с другой стороны, большой аванс для нынешнего поколения и даже мотивация. «Такого, чтобы сквер называли в честь движения в Челябинской области, еще не было. Это накладывает обязательства», — считает Юрий Болдырев.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и ТелеграмПочта: kpchel@phkp.ru