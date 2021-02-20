Искали по всему миру: онкобольной девочке из Челябинской области нашли донора костного мозга

Семье Вероники предстоит выплатить 18 тысяч евро для пересадки костного мозга. Фото: благотворительный фонд «Искорка».

11-летняя Вероника Уфимцева из Миасса страдает миелобластным лейкозом (злокачественное заболевание кроветворной системы). Ей пришлось пройти курс химиотерапии, чтобы добиться состояния ремиссии. Однако для полного излечения девочке требуется пересадка костного мозга.

Необходимого донора для Вероники в российском регистре обнаружить не удалось. Пришлось обращаться в международный, где и нашелся человек с подходящим биоматериалом. Правда, процедура поиска стоит денег и очень даже приличных — 18 тысяч евро. У Бабушки и дедушки девочки, которые помимо самой Вероники воспитывают еще и ее сестру, такой суммы на руках просто нет.

Помочь с деньгами вызвались благотворительные фонды «Искорка» и «AdVita». Также в рамках сбора средств были организованы два мероприятия — это турнир по боулингу и детский спектакль. Отметим, что первое событие состоялось 18 февраля. На нем организаторам удалось собрать 130 837 рублей.

Что касается детского спектакля, то он пройдет 21 февраля в Миассе в ДК Автомобилестроителей. Актерами станут мальчишки и девчонки, которым удалось победить рак. Само представление называется «счастье в тебе».

Тем временем донор костного мозга проходит активацию (финальную проверку). Лечащий врач уже сообщил семье Вероники, что надо готовиться к поездке в федеральную клинику в Санкт-Петербург в начале марта.

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