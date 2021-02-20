Коронавирус в Челябинской области продолжает идти на убыль. Общественность достаточно хорошо информирована о болезни, которая появилась месяц назад. Если раньше масочный режим не соблюдался должным образом, то сейчас без СИЗов в общественных местах ходит лишь меньшинство.По данным регионального Минздрава, за прошедшие сутки в Челябинской области умерли 13 пациентов с коронавирусом. По данным регионального минздрава, на Южном Урале зафиксировано 50 440 случаев COVID-19. За прошедшие сутки вирус нашли еще у 231 человека, один из которых — школьник. При этом выздоровели 298 пациентов, а всего с начала пандемии болезнь перебороли 42 792 южноуральца. Под наблюдением специалистов остаются 5 634 заболевших.Что касается статистики смертей, то за прошедшие сутки умерли 13 человек, у которых был диагностирован коронавирус. 8 из них скончались непосредственно от вируса, а у остальных он был сопутствующим, смерть наступила по другим причинам.Коронавирус в Челябинской областиНедавно региональный Минздрав опубликовал список мест, где можно будет сдать ПЦР-тест на коронавирус 21-23 февраля. Тестирование запланировано в торговых центрах Челябинска, Магнитогорска, Кыштыма, Миасса, Пласта, Сатки и Южноуральска. С полным списком мест, где будет проходить вакцинация, можно ознакомиться в материале на нашем сайте.Кстати, в России была зарегистрирована третья по счету вакцина от коронавируса, получившая название «КовиВак». Этот препарат разработали в научном центре имени Чумакова, который входит в структуру Российской академии наук. Работы ученых это учреждения легли в основу Всемирной программы по ликвидации полиомиелита.Как заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин, первые 120 тысяч доз вакцины запустят в гражданский оборот в середине марта. По словам, уже в середине марта. Затем, как сообщил гендиректор Центра им. Чумакова Айдар Ишмухаметов, планируется выпускать уже не меньше полумиллиона доз в месяц.Однако будет ли распространяться вакцина «КовиВак» на Южном Урале, пока что не сообщается.Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 19 февраля 2021 года.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и ТелеграмПочта: kpchel@phkp.ru