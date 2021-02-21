Рабочий челябинского завода Иван Высочанский снимает юмористические ролики в ТокТоке с ноября 2019 года. Но славу он получил не благодаря видео о своей семейной жизни и работе, а после эмоционального монолога об отношении в обществе к рабочим.— Я работаю кузнецом на молоте и прессе. Именно под роликами с работой мы можем найти комментарии, приравнивающие рабочий класс к нищебродам, — говорит Иван Высочанский. — Хватит, накипело. Для молодого поколения люди, которые работают на заводах, не имеют цели в жизни. Но пока работают заводы, пока на них трудятся токаря, кузнецы, слесаря, пока жива металлургическая промышленность, вы, имеющие другие цели в жизни, можете спать спокойно. Потому что делаются танки, куются коленвалы для подводных лодок, вооружение не стоит на месте. И пока есть рабочий класс, вы можете становится блогерами и идти к своим целям, а не оскорблять рабочий класс, на котором держится Россия.Иван Высочанский задается вопросом, зачем тогда молодежь и мажоры покупает машины, сделанные людьми без цели в жизни.— Обидно, что для молодого поколения быть работником предприятия уже не модно, — говорит мужчина.Ролик уже набрал больше 760 тысяч просмотров и больше 4,5 тысяч репостов. Как делится Иван в следующих видео, пользователи его полностью поддерживают — комментарии только положительные.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и ТелеграмПочта: kpchel@phkp.ru