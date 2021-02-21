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Общество

«Это обидно»: челябинский кузнец стал звездой ТикТока после ролика об отношении молодежи к рабочему классу

Евгений Высочанский снимает юмористические ролики, но сейчас ему не до смеха
Алена МЫЗГИНА
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