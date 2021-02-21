В селе Канаши Шадринского района Курганской области открылось новое здание школы — это пристрой к существующей на 155 школьных и 35 дошкольных. Этого события местные жители ждали долго, сообщает пресс-служба правительства Курганской области.— Впервые за последние 32 года открыли новую школу, — сообщают в правительстве. — Современные классы с оборудованием для опытов по химии, физике и биологии, просторный спортзал, актовый зал и пищеблок, уютные группы для малышей.Это здание долгое время считалось долгостроем. Его начали возводить еще в 2017 году. Но из-за недобросовестного подрядчика ООО «Мультипласт» контракт пришлось расторгнуть, дополнительно выделить средства и проводить конкурс для поиска нового подрядчика. Ситуацию взял на контроль губернатор Вадим Шумков. На строительство направили 238,3 млн рублей, еще 38,8 млн рублей было выделено на стадион, где дети будут заниматься физкультурой.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и ТелеграмПочта: kpchel@phkp.ru