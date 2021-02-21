Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 22 февраля 2021: новые случаи заражения среди школьников и поддельные справки

За минувшие стуки умерли 11 человек с коронавирусом Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На Южном Урале растет число зараженных коронавирусом — каждый день сотни новых случаев. Смягчение пандемийных ограничений еще не дало негативного результата — значит, можно надеяться на стабилизацию ситуации. Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 22 февраля 2021 г.

Инфографика: коронавирус74.рф

За сутки в Челябинской области подтвердилось 229 новых случаев заражения коронавирусом, один из них — школьник. Общее число заболевших — 50 669. Из больниц за сутки высались 280 человек. С начала пандемии болезнь победили 43 072 пациента. С коронавирусом до сих борются 5572 южноуральца. За минувшие стуки умерло 11 человек с COVID-19: семь — от коронавируса, четыре — от других причин.

В области продолжается бесплатное тестирование на коронавирус. В каких торговых центрах Челябинска, Магнитогорска, Кыштыма, Миасса, Пласта, Сатки и Южноуральска можно сдать ПЦР-тест 22-23 февраля — читайте в нашем материале.

Статистика: yandex.ru/covid19/stat

А в Югре обнаружили 73 сайта, которые занимаются продажей «липовых» справок об отсутствии коронавируса. Об этом сообщает правительство региона. Нелегалов нашли с помощью системы искусственного интеллекта «Поиск», проанализировав 200 сайтов. Вся информация была передана в Роскомнадзор и полицию. По 15 сайтам уже принято решение о блокировке.

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