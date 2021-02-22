В Кургане потерялся четырехлетний мальчик. Мама на несколько минут оставила его без присмотра на улице и уже не смогла отыскать. На помощь пришли полицейские. Они прочесали ближайшие микрорайоны, но нашли ребенка только на вокзале.Мальчик гулял с мамой днем возле школы на улице Станционная. По словам женщины, она на несколько минут отвлекалась и поняла, что сын ушел с площадки. Подумала, что ребенок прячется за зданием, но отыскать не смогла. Тем более после травмы ноги ходить приходилось с костылями, поэтому успевать за активным мальчишкой не получалось. В панике женщина позвонила в полицию и заявила о пропаже.На поиски потерявшегося ребенка выдвинулся ближайший наряд патрульно-постовой службы. Обследовали близлежащую территорию, осматривали соседние улицы, дворы, детские площадки. Но найти мальчика удалось только через полчаса и уже на приличном расстоянии.— Через 20-25 минут мы обнаружили ребенка на пригородном вокзале. Конечно, он испугался, но в целом с ним было все в порядке, — рассказывает командир отделения 3 роты отдельного батальона патрульно-постовой службы УМВД России по Кургану Аслбек Мусахаев.Четырехлетнего мальчика передали инспектору по делам несовершеннолетних, а потом маме. Как он оказался на опасном объекте ребенок и сам не можем объяснить, полицейским рассказал, что просто шел.В УМВД отметили, что несмотря на продолжительное время, проведенное мальчиком на морозе, его здоровью ничего не угрожает.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и ТелеграмПочта: kpchel@phkp.ru