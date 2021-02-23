Пассажирам не понравилось, что таксист ездил кругами Фото: кадр с видео

В Сети бурно обсуждают видео конфликта между таксистом и пассажиром. Записью поделился сам водитель. Пассажиров — супружескую пару с ребенком — возмутило, что водитель ездил кругами. Сам таксист заявил, что едет, как показывает навигатор. Слово за слово и получился незамысловатый диалог в стиле Тарантино. Количество «чо» в этом диалоге зашкаливает.

— Ты голос не повышай, — заявил пассажир.

— Ты мне не тычь, — ответил водитель.

— А то че?

— А то ниче!

— А то че?

— Ниче!

— Ну и все, сиди!

— Сам сиди пока везут!

Интернет-пользователи даже шутят: Тарантино пишет диалоги для такси в Магнитогорске.

Но участникам конфликта было не до шуток. После того, как таксист остановился, конфликт продолжился на улице: водитель распылил в своего оппонента перцовый баллончик. Женщина продолжала требовать вернуть деньги и звонила в службу поддержки. Все это происходило на глазах у 6-летнего ребенка, при этом даже мальчик пытался разрешить конфликт, уговаривая разгоряченную маму выйти из машины.

После поездки женщина написала гневный пост в популярном местном паблике «Черное&Белое Магнитогорск». Как выяснилось, конфликт произошел 17 февраля.

— Он повез нас домой, снова выбирая странные маршруты, на вопрос моего супруга: «Зачем ты нарезаешь такие круги?» Можно проехать, доехать гораздо быстрее, т.к. действительно, мы вызвали такси, чтоб быстро и безопасно добраться до дома! Таксист, начал повышать голос, ругаться, остановил машину, говорит супругу: «Выходи»! На что, мой муж, сказал ему, чтоб тот вернул деньги за поездку, поскольку до дома он нас не довез! Тот с криками, орет выходи с машины, он вышел, в этот момент водитель такси, достал газовый перцовый баллончик, и начал брызгать в моего супруга!

Видеозапись от таксиста стала ответом на этот пост.

— Считаю заметку клеветнической. Видео с регистратора прилагаю, — написал он.

На странице водителя есть и другие записи с разными пассажирами. На видео: пьяные девушки, буйный пассажир, пытающийся его задушить и другой экшн.

В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области прокомментировали, что ни одна из сторон в полицию пока не обращалась.

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